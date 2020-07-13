شاركت المذيعة اللبنانية وخبيرة التجميل الشهيرة “جويل مردينيان” متابيعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور العفوية لها مع إبنها بالتبنّى ” نيثن مارك” كشفت من خلالها عن وجهه لأول مرة .

حيث نشرت جويل الصور مع طفلها وهما يقومان فيها بحركات تلقائية من داخل منزلها، وعلقت عليها بالقول: “تعرّفوا على نيثن مارك قدورة، هدية من الله دبدوب جويل مردينيان، بشكر ريما للصور يلي مليانة حب بعيونا و فرح”.وتفاعل متابعو مردينيان مع تلك اللقطات، داعين الله لها ولطفلها الصغير بالصحة والسعادة، كما تغزل محبوها في نقاء وطيبة قلبها وعلى مواقفها المؤثرة في الحياة .

في سياقٍ مُتصل، يُشار إلي أن جويل مردينيان فاجأت الجميع في عام 2018 عن تبنيها لطفل من أحد دار الرعاية في بيروت، كاشفة قصة تبنيها للصغير من خلال لقاء أجرته برنامج في برنامج “ET بالعربي” قائلة: “بأنها كانت تتمنى منذ سنوات أن تتبنى طفلاً، وعندما تعرفت على زوجها الحالي تحدثت معه في الأمر وأخبرته أنها لن تتزوج به إذا لم يكن مقبلاً على فكرة التبني”.

وأضافت مردينيان أنها ظلت 4 سنوات تدعو الله أن يستجيب لها بتبني طفل، وفي أحد الأيام وجدوا طفل عند منزل صديقتها فأرسلوه إلى الدير، وفي هذه اللحظة شعرت أن الله هو من أرسل لها هذه الهدية، فحاولت إقناع الراهبة بأن تعطيها الصغير ولكنها رفضت نظراً للإجراءات المعقدة في لبنان الخاصة بتبني الأطفال.