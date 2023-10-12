كشفت النجمة المغربية دنيا بطمة للمرّة الأولى عن وجه ابنتها الثانية ليلى روز من طليقها المنتج البحريني محمد الترك.

ونشرت بطمة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، صور الاحتفال بعيد ابنتها التي بلغت عامها الثالث، والذي اتسم بأجواء “باربي”، من جهة الزينة وقالب الحلوى زهري اللون المزيّن بوجه الدمية الشهيرة والحقائب وأدوات التجميل.

دنيا بطمة تكشف وجه ابنتها

وقالت الأم السعيدة بابنتها: “وأخيراً العام الـ3… عيد ميلاد سعيد أميرتي الصغيرة ليلى روز… ماشاء الله”.

وشاركت دنيا بطمة صورة أخرى جمعتها بابنتيها مع التعليق: “”بناتي الحب الأول والأخير، الله يحفظكم لي حبيباتي غزل وليلى روز… يارب نشوفكم في أعلى المراتب… ويحفظ أولاد المسلمين جميعاً”.

واستقبلت الفنانة المغربية دنيا بطمة ابنتها ليلى روز من طليقها محمد الترك في عام 2020. بعد انفصالهما.

دينا بطمة تعتزل السوشيال ميديا مؤقتاً

وكانت دينا بطمة قد أعلنت قبل فترة من خلال خاصية “الستوري” عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، اعتزالها السوشيال ميديا بشكل مفاجئ دون الكشف عن أي أسباب حول قرارها.

حيث شاركت منشور كتبت فيه: “حبايبي سأغيب عنكم فترة.. أحتاج للراحة قليلًا.. أحبكم جميعًا”، جاء هذا القرار بعد إلغاء حفلتها الغنائية الأخيرة في مهرجان ” تيفلت”.

دينا بطمة تنفي تعرضها للضرب

وبعد مرور عدة ساعات على منشور دنيا بطمة التي أعلنت فيه انها تحتاج إلى الغياب والراحة، نشرت العديد من المواقع الصحفية بـ المغرب التى تؤكد أن سر اختفاء دنيا بطمة المفاجئ هو تعرضها للضرب وفقد أسنانها.

ردت دنيا علي هذة الأخبار وأكدت أنها مجرد كذب وتتهم مروجى الشائعات بأنها صحافة صفراء تبحث فقط عن الفضائح ولا تنقل الحقيقة وأكدت أنها بحالة جيدة.

هاجمت الصحافة دنيا بعد نشرها أنها لم تتعرض للضرب وأكدت أنها تعرضت إلى الاعتداء والضرب وفقدت أسنانها وهناك فيديوهات تؤكد هذا الأمر.

فردت دنيا علي الصحافة قائلة “التعميم لغة الجهلاء وردي كان كالعادة لصحافة الجهل صحافة المستوى تحت الصفر صحافة تشويه هاد البلد الجميل صحافة الفساد شوف خيخي باقي موصلتو نيفو صحافة باش تحداني تيقتي راسك انا لي غنتحداك انت لي كاتب داك الخبر الزائف والله مشفتي الدوش شي سيمانه هادي حيت عمري شفت واحد خدام تماك بهندام نقي ديما مسخين سيماكم على وجوهكم سير لعب مع قرانك انت وداك الخايب لي مخدمك…. طفرتوه فالاول راكم طفروه دابا شحال تخلصتو حيت انا لي غنبدا نفرش دابا وبالدليل واخيرا الصحافة النزيهة والمنابر الاخرى لكم مني كل التقدير والمحبة”.

وشاركت متابعيها صور لها ولبناتها أثناء استمتاعهن بوقتهم في مدينة الملاهي، لتبدأ الموجهات بين دينا وبين أصحاب الصفحة التي قامت بنشر الخبر، حيث طالبت الصفحة الفنانة دينا بالخروج في بث مباشر لنفي الخبر، قائلين: “لن ننزل إلى مستواك ونعايروك بأسلوبك.. نتحداك تباني للمغاربة بوجهك لايف.. أما لي عطاك كروشي وهرس ليك أسنانك ماغاديش نكشفو هويتو دابا.. انتظري الصدمة”.

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