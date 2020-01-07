للمرة الأولى.. شاهدوا سارة الودعاني تظهر برفقة زوجها

نشرت خبيرة الجمال سارة الودعاني على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو قصيراً لها جذب اهتمام عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيه للمرة الأولى برفقة زوجها إلا أنها حرصت على إخفاء وجهه. وحقق المقطع أكثر من 176 ألف مشاهدة في مدة قصيرة. واكتفت بالتعليق عليه: “فقرة اختياراتي اللي ماتعجبه للأبد”.

ومنعت الخبيرة خاصية التعليقات إلا أن المتابعين تمكنوا من إبداء آرائهم بعدما استعادت الفيديو بعض الحسابات الناشطة على التطبيق.

وأعرب الكثيرون عن استغرابهم إخفاء وجه زوجها حتى الآن متسائلين عن سبب ذلك. ويشار إلى أنها أشعلت التطبيق قبل ذلك بنشر فيديو لها برفقة شقيقها عبدالله.

ولفت الأخير الأنظار بوسامته وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات وحقق المقطع أكثر من 236 ألف مشاهدة.