نادرًا ما يشاهد الجمهور النجم الراحل حسن حسني وهو فى شبابه، فأغلب الجمهور يتذكر الفنان وهو في أدواره عندما تقدم في السن ونادرا ما يعرف الجمهور شكله في صباه، إلا أنه ربما لم يختلف شكله كثيرًا في شبابه عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنه وهو كبير في السن فالملامح لم تتغير؟

حيث أن أحد الحسابات الناشطة على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” خالف هذه القاعدة ونشر مؤخراً صورة التقطت للفنان في زمن شبابه. وتبين من خلالها أنه كان شابًا وسيمُا، وانطلقت إثر هذا موجة من تعليقات المتابعين.

صورة نادرة للفنان الراحل ” حسن حسني ” في مرحلة شبابه

يُذكر أن الفنان حسن حسني ولد في في حي القلعة (15 أكتوبر 1931)، توفيت والدته وهو في السادسة تلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الإبتدائية وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959. قام بالتمثيل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم إلى المسرح القومي. لمع في مسرحية كلام فارغ، وقام بالعديد من البطولات المسرحية منها (حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد ريا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، المحبة الحمراء).

شارك الفنان حسن حسني فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل “سلطانة المعز” مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل “أبو جبل” مع مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك حسن حسني أيضا فى آخر أفلامه عام 2019 “خيال مآتة“، من بطولة أحمد حلمى، ومنة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد. ونال الفنان الراحل العديد من الجوائز على مدى مشواره وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عام 2018.

توفي الفنان المصري حسن حسني، في ليلة الثلاثين من شهر مايو عام 2020، بمستشفى دار الفؤاد بالعاصمة القاهرة ،إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، عن عمر ناهز 88 عامًا.