للمرة الأولى .. مايا دياب تنشر صورة لوالدتها والمتابعين يعلقون : ” مفيش شبه ومامتك أحلى “

نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” عبر خاصية ” الإستوري ” صورة لوالدتها .

والتي تعد الظهور الأول لها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وظهرت السيدة ” سعاد دياب ” والدة مايا دياب في الصورة برفقة الفنان اللبناني ” ناصيف زيتون ” .

وكتبت مايا في تعليقها على الصورة : ” حين تلتقي أمي بفنانها المفضل هكذا تكون ” .. في إشارة إلى شعور والدتها بالسعادة والفرح للقاء ناصيف زيتون وقد بدا ذلك بوضوح من خلال ابتسامتها .

وأشاد المتابعين بجمال والدة مايا دياب وجاذبيتها التي تفوق ابنتها بالإضافة إلى ملامحها الجميلة والناعمة .

كما أكدوا أيضا على عدم وجود أي شبه بينهما .