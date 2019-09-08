للمرة الأولى .. مايا دياب تنشر صورة لوالدتها والمتابعين يعلقون : ” مفيش شبه ومامتك أحلى “

نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” عبر خاصية ” الإستوري ” صورة لوالدتها .
والتي تعد الظهور الأول لها على مواقع التواصل الإجتماعي .
وظهرت السيدة ” سعاد دياب ” والدة مايا دياب في الصورة برفقة الفنان اللبناني ” ناصيف زيتون ” .
وكتبت مايا في تعليقها على الصورة : ” حين تلتقي أمي بفنانها المفضل هكذا تكون ” .. في إشارة إلى شعور والدتها بالسعادة والفرح للقاء ناصيف زيتون وقد بدا ذلك بوضوح من خلال ابتسامتها .
وأشاد المتابعين بجمال والدة مايا دياب وجاذبيتها التي تفوق ابنتها بالإضافة إلى ملامحها الجميلة والناعمة .
كما أكدوا أيضا على عدم وجود أي شبه بينهما .