تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار وصور وحكايات نجوم ونجمات الزمن الجميل، صورتين نادرتين، إحداهما صورة حديثة شهدت ظهور الفنانة المصرية “ليلي طاهر”، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والإعلامية، مع إبنها المهندس “أحمد الشربيني”، والأخري صورة نادرة لهما يرجع تاريخها لأكثر من 50 عاماً.

يُشار إلي أن ليلي طاهر تزوجت 5 مرات أشهرها زواجها من الفنان يوسف شعبان، وأول تلك الزيجات كانت من محمد الشربيني والذي رزقت منه بإبنها الوحيد أحمد الشربيني الذي يعمل حالياً كمهندس شبكات ومساعد وزير الإتصالات، كما أنه متزوج من الفنانة “عزة لبيب، التى أشتهرت في مسرحيات الفنان محمد صبحي، ولديه منها ثلاث أبناء هم: “إيمان وشريف وعلياء”.

علياء حفيدة الفنانة ليلي طاهر وزوجة إبنها الفنانة “عزة لبيب”

في سياقٍ آخر، يُذكر أن الفنانة ليلي طاهر تم تكريمها مؤخراً، في حفل كبير شهد حضور زوجة إبنها الفنانة عزة لبيب وحفيدتها علياء، حيث تم تكريمها عن مجمل أعمالها، ولدت عام 1939 وقدمت طوال مسيرتها الفنية عددا من الأفلام والأعمال الفنية الهادفة منها الناصر صلاح الدين ولاتطفئ الشمس وعاشت للحب وعفوا ايها القانون والمدمن والطاووس وزمان يا حب وقطة علي نار وحكمت المحكمة والبيوت أسرار.

بدأت الفنانة ليلي طاهر العمل كمذيعة في التلفزيون المصري واشتهرت في ستينيات القرن الماضي بتقديمها برنامج (مجلة التلفزيون).ثم اتجهت للعمل في مجال السينما، وشاركت كذلك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي تنوعت بين المسلسلات الدينية والاجتماعية والكوميدية منها (القضاء في الاسلام، لا إله إلا الله، بوابة الحلواني، فوازير عمو فؤاد، عائلة الأستاذ شلش).

وكان آخر ظهور فني للفنانة ليلي طاهر (81 عاما) في 2014، بمشاركتها في الموسم الرابع من مسلسل “الباب في الباب”، وهو من الأعمال التي تنتمي إلى نوعية “الست كوم”.بينما كان آخر أفلامها “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” مع الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، والفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، وهو من إنتاج 2008.