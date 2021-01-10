تداولت عدة حسابات ناشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور كانت قد نشرتها الفنانة “هنا شيحة” عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” ، وشهدت تلك الصور ظهور شقيقتها الرابعة “رشا شيحة” البعيدة عن الوسط الفنى، التى أستطاعت أن تخطف الأنظار بجمالها اللافت .

رشا شيحة هي الشقيقة الرابعة لفتيات عائلة شيحة الفنيّة، ولكنها لم تقدم كشقيقاتها الثلاثة أي أعمالا درامية أو سينمائية من قبل، إلا أنها قررت أن تقدم بعض الفيديوهات القصيرة عبر موقعى “تيك توك”، و”إنستجرام”، والتى تعتمد فيهم على أن تتفاعل مع مقطع من أغنية، مع بعض الحركات التمثيلية التى تتماشى مع الأغنية. وتحصد تلك المقاطع عشرات الآلاف من الإعجابات، ودائماً ما يطالبها المتابعين بالتمثيل ودخول عالم الفن كشقيقاتها .

في سياقٍ آخر، احتفلت الفنانة هنا شيحة مؤخراً بعيد ميلادها للمرة الثانية على التوالى بعد احتفالها قبله بعدة أيام مع أصدقائها ومحمود شاهين إبن شقيق الفنانة إلهام شاهين، ولكن هذه المرة الاحتفال كان بصحبة والدتها ووالدها وابنائها إضافة إلى شقيقتها النجمة حلا شيحة وأبنائها والأخت الصغرى مايا، ونشرت مجموعة صور من الاحتفال عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع “إنستجرام”.

وكان محمود شاهين قد أكد ارتباطه بالفنانة هنا شيحة بعد كثير من الأقاويل الفترة الماضية، وبعد تأكيد الفنانة إلهام شاهين لحقيقة الأمر في تصريحات لها، ونشر محمود عبر خاصية الأستورى على إنستجرام رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاد هنا شيحة، معلقا عليها: “عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة، أنا شاكر لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز”.

وانتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الصور التي جمعت بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين فى عدة مناسبات مختلفة، وكانت أول المناسبات التي ظهرا فيها سويا خطوبة أمير شاهين على منة جاب الله، حيث كانت هنا أول الحاضرين، وآخر المناسبات ظهورهما في لقطة رومانسية على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42، حيث ظهر الثنائى وهما يتبادلان الحديث الودى.