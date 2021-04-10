أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور للفنان المصري “خالد النبوي” مع زوجته، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، واستطاعت زوجته أن تلفت الأنظار بجمالها في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

قال خالد النبوي، خلال إحدى لقاءاته الحوارية إنه متواجد دائما في وسط عائلته، ويشاركهم في كافة أعماله وأفلامه التي يتم عرضها عليه: “بنشترك مع بعض، وأنا ديموقراطي جدا”، ووصف زوجته “منى المغربي“، بأنها سيدة عظيمة ووجودها في حياته كان له أهمية كبرى: “يتجاوز دور الزوجة والحبيبة”، موضحا أنه لديه 3 أبناء؛ أحدهما يدرس المسرح بالولايات المتحدة الأمريكية: “هو عمل 3 مسرحيات في السنتين الأولانين”.

وأكد خالد النبوي، أنه تزوج وهو صغير السن ولديه توأم في المرحلة الجامعية من زواج سابق: “لازم كل حاجة بتبقى بالمناقشة، وأنا مش بمتلك أولادي، هم ملكي ولكنهم ليسوا لي وأولادي أولاد الحياة”.

والخبر الصادم الذي نشرته منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي أمس، هو تعرّض زوجها لوعكة صحية شديدة، من دون أن تحدّد نوع مرضه، وطلبت من جمهوره الدعاء له بالشفاء، وذلك من خلال منشور مقتضب عبر حسابها في “فيسبوك“، قالت فيه: “خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعوله”، ولم تشارك متابعيها على “فيسبوك” مزيداً من المعلومات.

ويأتي ذلك في ظل تداول شائعة على السوشيال ميديا، تفيد بإصابة الفنان خالد النبوي بفيروس كورونا المستجد، وسوء حالته الصحية إثر معاناته من أعراض شديدة تتعلق بهذا المرض.

لتأكد منى المغربى بعدها بعدة ساعات، أن الحالة الصحية لزوجها خالد النبوي فى تحسن مستمر، وأنه تم نقله من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية، طالبة من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يعود معاف إلى بيته فى أسرع وقت.

وكتبت منى المغربي، عبر حسابها على فيسبوك: “صباح الخير، حبة أطمنكم إن خالد الحمد لله اتنقل غرفة عادية، دعاوتكم يرجع البيت فى أسرع وقت”.

وعلي الصغيد الفنى، يُشار الى أن خالد النبوي شارك على مدار الأيام الماضية، متابعيه على حساباته في موقع “فيسبوك”، الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، بدون الإشارة الى مرضه.

يُذكر أن آخر أعمال خالد النبوي كان “مسلسل لما كنا صغيرين” الذي عُرض في رمضان الماضي 2020، وهو من بطولة: محمود حميدة وريهام حجاج ومحمود حجازي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم.