عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة المصرية “نرمين الفقي”، التى دائمًا ما يتخلل حديثها في اللقاءات الإعلامية أو بعض منشوراتها علي مواقع التواصل الإجتماعي، ذِكر والدتها الراحلة السيدة “ناهد كوجك“.

والدة الفنانة الجميلة ” نرمين الفقي “

«كانت والدتى ترفضهم جميعًا»، بهذا العبارة أوضحت الفنانة نرمين الفقي، أسباب عدم زواجها حتى الآن، وذلك خلال حلولها ضيفة على إحدى البرامج الفضائية، حيث قالت إنها في مراهقتها تقدم لها الكثير من الشباب الجيدين، ولكن والدتها كانت ترفضهم نظرا لارتباطها الشديد بها لكونها ابنتها الوحيدة.

وأضافت نرمين: أنها بعد ذلك انشغلت بمرض والدتها، حيث أصيبت بورم حميد في المخ، وعلى الرغم من أنه حميد وتمت إزالته، لكنه أثر عليها، وهو ما جعلها ترافقها في الكثير من الأوقات.أما عن أسباب عدم ارتباطها بعد وفاة والدتها، قالت: “بعد وفاة والدتي فتحت الباب، وياريتني ما فتحته، لأني شوفت حاجات وجعتني أوي، الناس فاكرة إني عايزة أرتبط برجل غني، لكن أنا عايزة رجل بجد، والرجل يظهر من أفعاله واحتوائه للمرأة”.

وتوفيت السيدة ناهد كوجك، والدة الفنانة نيرمين الفقي، مساء يوم 24 أيلول/سبتمبر، عام 2013 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ولم تتمكن ابنتها الوحيدة نيرمين من حضور مراسم الدفن، لتواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وعلي الصعيد الفنى، بدأت الحلقة الـ16 من “مسلسل النمر” بإجتماع كل من نرمين الفقي “شمس الحلق”، و محمد رياض “شيمي” والحاوي الذي يؤدي دوره محمد حلاوة، ليفجر مفاجأة بأنه إذا لم يقم باسترداد الأموال التي تم سرقتها منه، فسيخبر نجلها بأن والده الحقيقي هو الشيمي.

و”مسلسل النمر”، من بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.. من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

وعلى جانب آخر، تعيش هدى والتي تؤدي دورها نرمين الفقي في “مسلسل ضل راجل“، بسبب عرض المتهم في قضية ابنتها علاجها على نفقته وقيانه بسفرها هي وزوجها على حسابه الشخصي، مقابل التنازل عن القضية.

“مسلسل ضل راجل”، يذاع يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 منتصف الليل، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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