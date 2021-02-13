نادرًا ما يشاهد الجمهور النجم الكبير صلاح عبدالله وهو فى شبابه، فأغلب الجمهور يتذكر صلاح وهو في أدواره عندما تقدم في السن ونادرا ما يعرف الجمهور شكله في صباه، إلا أنه ربما لم يختلف شكله كثيرًا في شبابه عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنه وهو كبير في السن فالملامح لم تتغير.

حيث أن صلاح عبدالله خالف هذه القاعدة بنفسه وقام بنشر مؤخراً صور له في زمن شبابه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وتبين من خلالها أنه كان شاباً وسيماً، وبدا فيها مع بعض زملائه وهم يقومون بالتمثيل، إستعدادا لإلتقاط صورة جماعية طريفة، وانطلقت إثر هذا موجة من تعليقات المتابعين.

في سياقٍ آخر، احتفل الفنان صلاح عبد الله مؤخراً بعيد ميلاده الـ 65 عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام. بنشر صورة له مع أحفاده (مراد وكرمة) اثناء إحتفاله بعيد ميلاده وعلّق عليها قائلا “في ذكرى يوم مولدي #السادس والستين، وبعد كل سنة وأنتم #أطيب الطيبين، صورة مالسنة اللي فاتت بكل اللي فات مالسنين، #أحفادي، #كَرمتي ومُرادي، يتسابقون لإسعاد يربنا يحفظهم ويبارك فيهم #قولوا آمين”.

وعلي الصعيد الفني، يُشارك الفنان صلاح عبدالله حالياً في “مسلسل جمال الحريم” الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة “مسلسل 2 في الصندوق” ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. المسلسل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.