أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة للفنانة الراحلة “زبيدة ثروت”، حيث كانت طفلة مع جدتها واثنين من أشقائها بينهما شقيقتها التوأم “حكمت”، حيث كانت تبلغ من العمر 4 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

واستطاعت تلك الصورة النادرة من طفولة زبيدة ثروت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها عندما كبرت. ورأى البعض أنها أحتفظت بالكثير من ملامحها في مرحلة الطفولة إلي أن أصبحت شابه فاتنة الجمال كما عرفها الجمهور العربي.

زبيدة ثروت طفلة على يمين جدتها وأخواتها

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الفنانة الراحلة “زبيدة ثروت” واحدة من أيقونات السينما المصرية فى عصرها الذهبى ، وحقق فيلمها ” يوم من عمرى ” مع العندليب عبد الحليم حافظ نجاحا ساحقا، لكن كثيرين من المشاهدين لا يعرفون أن قصة الحب الملتهبة فى فيلم يوم من عمرى، كانت واقعية، إذ إن الفنانة الكبيرة التى رحلت التي رحلت عن عالمنا في اليوم الموافق 13 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز 76 عامًا، اعترفت أنها لم تحب فى حياتها سوى العندليب لكن والدها رفض زواجها منه.

فرغم تعدد زيجات زبيدة ثروت التي تزوجت 5 مرات إلا أنها لم تحب سوى العندليب عبد الحليم حافظ، بحسب ما ذكرته بآخر لقاءاتها التلفزيونية قبل وفاتها، وكان رفض والدها زواجها منه بعد طلبه يدها منه أثناء تصوير فيلم “يوم من عمري”، وقال له :”مش هجوز بنتي لمغنواتي” وأخفى عنها العندليب هذا الأمر ولم تعرف به إلا بعد وفاته.

وذكرت زبيدة ثروت أيضا أنه لو كان تقدم للزواج منها مرة ثانية لكانت وافقت على الفور، وقالت: “وصيتي ماتدفنونيش غير جنب حليم”، معبرة بذلك عن استمرار حبها له، ولكنها دفنت فى مقابر أسرتها بمصر الجديدة، وليس بجانب “العندليب” في مقابر “البساتين”.

زبيدة ثروت تزوجت 4 مرات، سنة 1960 من ضابط في البحرية المصرية يدعي إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات، الذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم محمد إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي.

واعتزلت زبيدة ثروت الفن في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، كانت مسرحية “عائلة سعيدة جدًا” آخر عمل فني شاركت فيه قبل اعتزال التمثيل.

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