نادرًا ما يشاهد الجمهور النجمة الكويتية “حياة الفهد” فى شبابها، فأغلب الجمهور يتذكر الفهد وهي في أدوارها عندما تقدمت في السن ونادرا ما يعرف الجمهور شكلها وهي في ريعان شبابها، إلا أنها ربما لم يختلف شكلها كثيرًا في شبابها عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنها وهي كبيرة في السن فالملامح تتغير.

حيث أن أحد الحسابات الناشطة على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” خالف هذه القاعدة ونشر مؤخراً صورًا التقطت للفنانة في زمن شبابها، وتبين من خلالها أنها كانت شابةً جميلةً، وأبرزت تلك الصور أناقتها، وظهرت في تلك الصور مع إبنتها، وانطلقت إثر هذا موجة من تعليقات المتابعين الإيجابية.

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من ناحية آخري، وجهت الفنانة الكويتية حياة الفهد عبر حساب الإنستجرام الخاص بها رسالة للفنانة الكويتية الشابة ليالي دهراب ، وأبدت فيها إعجابها بفنها واجتهادها، حيث قالت: “فنانة شابة جميلة ومجتهدة تذكرني ببدايتي في الفن من حيث أدائها الجميل في الكوميديا والتراجيديا.. أتمنى أن تبقى نصيحتي لك اليوم في لقائنا في ذاكرتك دائماً ابنتي، وأتمنى لك التوفيق دائماً إن شاء الله”.

وبادرت ليالي بالرد عليها قائلة: “أستاذتي وأمي وكل شي حلو بالدنيا … إنتي والله لا يحرمني منج أحبج وايد ماما حياة ووعد كل نصيحة كل كلمة انحفرت مو بس بعقلي بقلبي بعد”.

وجمعتهما عدة صور، وقال أحد الأشخاص في مقطع فيديو على لايف الانستجرام: “نورتوا دبي”، حينها احتضنت دهراب الفهد وقالت: “منورة بوجودها”، وأشارت إلى حياة الفهد.

كما نشرت الفنانة ليالي دهراب بدورها على صفحتها بالإنستجرام صورة مع الفنانة حياة الفهد وكتبت: “ليالي دهراب وشقيقتها أسرار دهراب مع الأسطورة حياة الفهد”.

وفي صورة أخرى تجمعها بحياة الفهد كتبت دهراب: “الحب الكبير”، وفي صورة ثالثة كتبت: “ليالي مع سيدة الشاشة حياة الفهد”، كما علقت على صورة مع الفهد وكتبت: “شوفوا قلبها الطيب أموت على القلب الطيب”، كما نشرت صورة لها مُعلقة: “ذكريات مارغريت”.

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