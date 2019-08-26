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للمرة الاولى تعرفوا الى والدة ناصيف زيتون.. شاهدوا هل يشبهها؟

بواسطة -
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nassif zaytoun

ناصيف زيتون

شارك النجم ناصيف زيتون متابعيه على تطبيق انستغرام بصورة جمعته مع والدته الجميلة، وعبّر عن حبه الكبير لها بطريقته الخاصة.

وبدا في الصورة وهو يلتقط سيلفي معها بطريقة عفوية نالت اعجاب الآلاف من متابعيه ومحبيه، وارفقها بتعليق جميل قال فيه: “لا أطول السالفة ولا عيدها، الدنيا ظلمة كمرة تريدها، اليبوس الايد ينذل شي أكيد وأمي ترفع راسي لو بست ايدها”.

 

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لا اطول السالفة ولاعيدها الدنية ظلمة وروحي گمرة تريدها اليبوس الايد ينذل شي اكيد وامي ترفع راسي لو بست ايدها #أمي ❤️ #NassifZeytoun 💡

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كذلك تداولت صفحات لمحبي النجم السوري مقطع فيديو قصير يظهر فيه في الشارع مع والدته الى بدت في غاية السعادة مع ابو الياس وفرحة بنجاحه ومحبة الناس له.
يذكر ان والدة ناصيف انتقلت للعيش معه في لبنان بشكل شبه دائم، بعد وفاة والده التي أثر بشكل كبير عليه وبكاه بحرقة وبات يهتم بشكل اكبر بأمه ليحاول ان يعوضها خسارة رفيق دربها.

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