للمرة الاولى تعرفوا الى والدة ناصيف زيتون.. شاهدوا هل يشبهها؟

شارك النجم ناصيف زيتون متابعيه على تطبيق انستغرام بصورة جمعته مع والدته الجميلة، وعبّر عن حبه الكبير لها بطريقته الخاصة.



وبدا في الصورة وهو يلتقط سيلفي معها بطريقة عفوية نالت اعجاب الآلاف من متابعيه ومحبيه، وارفقها بتعليق جميل قال فيه: “لا أطول السالفة ولا عيدها، الدنيا ظلمة كمرة تريدها، اليبوس الايد ينذل شي أكيد وأمي ترفع راسي لو بست ايدها”.



كذلك تداولت صفحات لمحبي النجم السوري مقطع فيديو قصير يظهر فيه في الشارع مع والدته الى بدت في غاية السعادة مع ابو الياس وفرحة بنجاحه ومحبة الناس له.

يذكر ان والدة ناصيف انتقلت للعيش معه في لبنان بشكل شبه دائم، بعد وفاة والده التي أثر بشكل كبير عليه وبكاه بحرقة وبات يهتم بشكل اكبر بأمه ليحاول ان يعوضها خسارة رفيق دربها.