لمن قالت نادين الراسي: “ما حدا بيحلّ مطرح سيرين عبد النور”!

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لبوستر مركّب لمسلسل “الهيبة – الحصاد”، يجمع الممثل السوري تيم حسن مع الممثلة نادين الراسي، بدلاً من الفنانة سيرين عبد النور.
ما حدا بيحلّ مطرح سيرين ❤️ https://t.co/J0ePUH0IHL
— Nadine elrassi (@NadineElRassi) May 8, 2019
هذا البوستر إستدعى تعليقاً من الراسي، التي أعادت نشره عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: “ما حدا بيحلّ مطرح سيرين”.
يُذكر أن “الهيبة – الحصاد” من بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، جوزيف بو نصار، عبدو شاهين، أويس مخلالاتي، روزينا لاذقاني، وغيرهم، من تأليف وسيناريو وحوار باسم سلكا، وإخراج سامر البرقاوي.