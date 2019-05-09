الصفحة الرئيسية فن لمن قالت نادين الراسي: “ما حدا بيحلّ مطرح سيرين عبد النور”!

لمن قالت نادين الراسي: “ما حدا بيحلّ مطرح سيرين عبد النور”!

بواسطة -
1 240
cyrine nadineee

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لبوستر مركّب لمسلسل “​الهيبة​ – ​الحصاد​”، يجمع الممثل السوري ​تيم حسن​ مع الممثلة ​نادين الراسي​، بدلاً من الفنانة ​سيرين عبد النور​.

هذا البوستر إستدعى تعليقاً من الراسي، التي أعادت نشره عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: “ما حدا بيحلّ مطرح سيرين”.

يُذكر أن “الهيبة – الحصاد” من بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، جوزيف بو نصار، عبدو شاهين، أويس مخلالاتي، روزينا لاذقاني، وغيرهم، من تأليف وسيناريو وحوار باسم سلكا، وإخراج سامر البرقاوي.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.