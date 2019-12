لموقف محرج وطريف.. محمد إمام يقطع علاقته بجيرانه!

View this post on Instagram

امبارح وانا مروح قابلت جارنا .. راجل لطيف جداً و كان شايل طفل عمره سنتين تقريباً .. علاقتي بجاري عبارة عن سلامات بس في الطالعة و النازلة .. المهم قلت ابقى لطيف المره دي معاه ليقولوا عليا تنك .. فاقولته اخبار حضرتك ايه .. قالي الحمدلله .. قولتله مين الولد الامور ده .. قالي ده عريس خديجة .. انا فجأة لقيت الدنيا ضلمت في وشي و دوخت و مش عارف اخد نفسي .. و مش فاكر انا رديت عليه ولا ايه اللي حصل ساعتها .. كل اللي فاكره ان انا اول مادخلت البيت قررت اني مش هسلم على الجيران تاني !! ربنا يستر على الواحد من اللي هيشوفه !! الصورة ملهاش علاقة بالموقف ، بس تقريباً ده كان تعبير وشي لما الراجل قالي كده !! #أبو_العروسة 🎀🧐