نشرت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي صورةً جديدة لابنها مارسيل الّذي كبر وأصبح شاباً بعيداً عنها، بسبب الخلافات العائليّة بعد طلاقها الثاني.

وكشفت نادين من خلال الصورة انها التقت بابنها مارسيل ابي نادر وبدت وهي تحتضنه وعلقت على الصورة بالقول: “حبيب قلبي هيدا”.

ابن نادين الراسي

وكان لافتاً أن المتابعين قد شبّهوا ابنها مارسيل بخاله الفنان الراحل جورج الراسي، ولفت الكثيرين كم كبر مارسيل حيث أصبح شابا وسيما.

نادين الراسي ونجلها مارسيل – الصورة من حسابها الرسمي على إنستجرام

يُذكر ان نادين لم تلتقِ بولديها مارسيل وكارل منذ سنوات وذلك بسبب الخلافات مع طليقها الممثل جيسكار ابي نادر.

أحدث منشورات نادين الراسي

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة نادين الراسي، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“

وعلقت قائلة: “بالرغم من كل المأساة والحروب والظلم والبطش اللي عم نعيشها قرب زمن الميلاد زمن المحبة والسلام والصلاة والتسامح والتصالح مع الذات أولا”.

واستكملت: “لا شك قلوبنا اسودت من الحزن ودموعنا ودمنا ووجعنا تخاوو بكتير من المشاهد بس هيدا ما يعني إنو إيمانا بالحياة وبالله بيمنعنا نمزج ألوانا الحزينة والغاضبة ونرسم بريشة المحبة كلمة “نحن أبناء الله نحن أبناء الحياة “

وتابعت: “مش بس أنا موجوعا نحنا كلنا موجوعين فخلينا نصلي لبعض على نية بعض واللي بيكرهنا وآذينا قبل اللي بيحبنا، عند ربنا ما في شي بيضيع وإنتوا عالأرض ما تضيعوا الوقت”.

وظهرت نادين بإطلالة جذابة، ارتدت فيها فستان قصير باللون الأحمر في أبيض.

أحدث أعمال الفنانة نادين الراسي

يذكر أن نادين الراسي تشارك في مسلسل “عرابة بيروت” عبر “منصة شاهد vip“.

ومسلسل “عرابة بيروت” من بطولة نور الغندور، وجيسي عبدو، وكارول عبود، ورندا كعدي وغيرهم نخبة من النجوم.

الجدير بالذكر أن نادين الراسي شاركت في مسلسل “بيروت 303” مع عابد فهد، وسلافة معمار، ومعتصم النهار، وجيري غزال وغيرهم نخبة من النجوم.

تدور أحداث المسلسل حول انفجار طائرة فوق شاطئ لبنان وتتحول حياة الناجيين إلى رحلة بحث عن الحقيقة.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »