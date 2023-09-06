تحدثت الفنانة نشوى مصطفى عن ذكرياتها أثناء فترة الطفولة والمراهقة وكشفت عن مواقف مرت بها في الصغر.

مهنة والد نشوى مصطفى

قالت نشوى مصطفى خلال لقاء لها مع برنامج “بالورقة والقلم” على قناة ten “عشت مراحل صعبة ماديا لأن ابويا كان سواق في المصانع الحربية ومرتبة قليل وعمرى ما شوفت امي متزمرة أو مضايقة على اد مرتب ابويا كانت امي بتمشي الدنيا وامي كانت بتفصل وكنا بنلبس حلو بسببها “

وتابعت “أنا ابويا كان بيصحى 5 الصبح علشان يقف في طابور الجمعية وكان بيجيب اللحمة ب68 قرش، أنا اتعلمت في بيتنا اني اكون شبعانة”

وأضافت “رغم كدة كان عندي القوة اني اقف في الجامعة وانا جايبة مفردات مرتب والدي وكنت بقف علشان اخد الكتب مجانا أو بنص الثمن وكلنا كنا شبه بعض ودة مش عيب وكنا بناكل اللحمة مرة في الأسبوع”

الحياة العائلية لنشوى مصطفى

ولدت الفنانة المصرية نشوى مصطفى في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 19 مارس / آذار 1968 ، وقد تزوجت مرة واحدة في حياتها في عام 1993 من السيد محمد عماد، وأنجبت منه كل من مريم وعبد الرحمن.

تخرجت نشوى مصطفى من كلية التجارة في جامعة عين شمس ، كما أنها حصلت على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية

مسيرة نشوى مصطفى الفنية

لم يكن طريق هذه الفنانة المحبوبة مفروشاً بالورود، فقد عانت في بداياتها من البطالة والضائقة المادية، مما اضطرها لأن تعمل كي تغطي المصاريف التي تحتاجها أثناء دراستها ، كما أنها كانت تستغل الإجازة الصيفية لتجني الأموال من خلال العمل بأحد المحلات المختصة ببيع الملابس.

بدأت نشوى مصطفى المسيرة الفنية لهذه الممثلة المصرية منذ عام 1990 من خلال مشاركتها بمسلسل “عائلة الاستاذ شلش”، وعادت في العام التالي للمشاركة في مسلسل “ضمير آبلة حكمت” الذي نجحت فيه بشكل كبير، لتستمر منذ الحين وحتى الآن في تجسيد مختلف الشخصيات التي نجحت فيها، وقد اشتهرت نشوى مصطفى كثيراً بالأدوار الكوميدية وجسدت دور الفتاة العانس في العديد من المرات

أعمالها

تزخر المسيرة الفنية الطويلة لهذه الممثلة المصرية التي جسدت في معظم حياتها الفنّية أدوار البطولة الثانوية وليس البطولة الأولى، بالكثير من الأعمال فقد شاركت فيما يزيد عن 110 مسلسلات تلفزيونية و10 مسلسلات إذاعية ومثلها من أعمال سيت كوم بالإضافة الى العديد من المسرحيات والسهرات التلفزيونية ، وما يزيد عن 20 فيلم سينمائي من أهمها ( سيد العاطفي – أحلام الفتى الطايش – اللمبي – شبه منحرف – أفريكانو ).

أغنية نشوى مصطفى لإبنها

على الرغم من أن مسيرة نشوى مصطفى امتدت لحوالي الثلاثين عامًا حتى الآن، لكنها خلال هذه المدة لم تحقق الشهرة والنجاح الذي حققته في حفل زفاف ابنها الذي أقيم بأحد الفنادق الفخمة بالقاهرة ، فقد أهدت ابنها وعروسه أغنية كوميدية أدتها بنفسها وقدمت فيها للعروس “منة” بعض النصائح عن عادات ابنها “عبد الرحمن”، وقد حققت هذه الأغنية انتشارًا هائلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتصدرت المشاهدات “الترند” على موقع «يوتيوب» بأكثر من مليون مشاهدة منذ اليوم الأول فقط ، وما زالت هذه الأغنية تشغل الجمهور العربي، فشاهدها وبحث عنها ملايين الأشخاص، الذين تباينت ردود فعلهم بين من وجدها طريفة وجميلة، وبين من وجد فيها تهديد وتعليمات ضمنية للعروس.

أحدث أعمال نشوى مصطفى

والجدير بالذكر ان آخر الأعمال الدرامية للفنانة نشوى مصطفى، هو مسلسل اللي نحبهم، والذي عُرض عام 2021، وهو عمل إماراتي دارت أحداثه حول أم حسن التي تتولى رعاية أولادها بعد وفاة زوجها، ويبقى في قلبها حب وغرام لجارها أبو جبر، ولكن لا تستطيع الفصح عنه، وعلاقتها بشقيقها خميس وزوجته توحة التي تنشأ مشروعات إنتاجية تفشل أغلبها، ضم العمل: نشوى مصطفى، فاطمة الحوسني، جمعة علي، مروان عبد الله، عائشة بن أحمد، وهو من تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.

كما تخوض نشوى مصطفى تجربة التقديم التلفزيوني حيث تقوم بتقديم برنامج بنت البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء من كل أسبوع

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