تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لإعلامية شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريبا، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها، مؤكدين أن ملامحها تتغيرت كثيراً عمّا كانت عليه في طفولتها.

إنها الإعلامية المصرية “وفاء الكيلاني” التى نشرت صورتها وهي طفلة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر مشاركةً في هاشتاج #غرد_بصورتك_وانت_صغير، ورأى البعض أنها طريقة غير مباشرة منها للرد على صورة تداولتها العديد من المواقع الإخبارية ضمن سلسلة صور النجوم قبل وبعد عمليات التجميل.

في سياقٍ آخر، عبرت الإعلامية المصريه وفاء الكيلاني عن دعمها لـ “ورد تيم حسن” نجل زوجها الفنان السوري” تيم حسن“، البالغ من العمر 14 عاما، وذلك عبد نشره مقطع فيديو كشف فيه عن حلمه في ان يكون فيزيائيًا فلكيًا وأن يلتحق بجامعة مرموقة. كما تحدث عن أحلامه وطموحاته، وأنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل، ويحلم باكتشاف كواكب أخرى، لا يمكن تصورها ويعتقد بأنه يستطيع أن يحقق ذلك يوماً ما.

من جانبها، قامت الفنانة “ديما بياعة”، والدة ورد والزوجة السابقة لـ تيم حسن، بتوجيه الشكر الى وفاء الكيلاني على هذه الخطوة قائلة: “حياتي شكرا على دعمك وكلامك وإنشاء الله منفرح بنجاحات جودي وريان.. الله يسعدكم ويحميكم” لترد عليها وفاء “حبيبتي ديما ربنا يحمي ورد الغالي ويباركلكم فيه وفي فهوده العسل وتفرحوا بيهم في أعلى المراتب”.