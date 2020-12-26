كثيرا ما نسمع أن هذا النجم من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

ومن بين هؤلاء الفنانة داليا البحيري والفنانة ناهد السباعي، اللتان جمعتهما صلة قرابة، حيث أن الفنانة داليا البحيري كانت متزوجه من الراحل “فريد المرشدي” إبن المنتجة والفنانة “ناهد فريد شوقي” وشقيق الفنانة “ناهد السباعي”، أي أن داليا البحيري كانت بمثابة زوجة شقيق الفنانة ناهد السباعي.

كما أن الفنانة داليا البحيري أنجبت من زوجها الثانى الراحل فريد المرشدي إبنتها “قسمت” التى عمتها هي ناهد السباعي ، وتجدر الأشارة إلي قوة العلاقة بين الفنانة وإبنة شقيقها الراحل، الذي توفي منذ فترة طويلة علي إثر حادث أليم .

الجدير بالذكر أن داليا البحيري تحدثت في لقاء تلفزيوني سابق عن ابنتها الأولى والتي كانت تدعى “خديجة”، والتى رحلت في سن صغيرة نتيجة إصابتها بالمرض قائلة:”أن الله عوضها عند وفاة طفلتها خديجة، بصغيرتها وابنتها “قسمت”، مؤكدة أن أي لحظة عاشتها مع طفلتها الثانية شعرت بها أضعافا مضاعفة خاصة وإنها تقلق عليها كثيرًا”.

يُشار إلي أن الفنانة داليا البحيري، تزوجت 3 مرات، وزوجها الأول هو سعيد جميل، فيما كان زواجها الثاني من الراحل فريد المرشدي والد إبنتها “قسمت”، وزواجها الثالث والحالي من رجل الأعمال المصري حسن سامي الذي ظهر معها مؤخراً علي “الريد كاربت” في مهرجان الجونة السينمائي.

في سياقٍ آخر، فجعت الفنانة داليا البحيري بوفاة والدها المهندس “محمود البحيري” يوم 9 من شهر ديسمبر الحالي، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور لتقديم واجب العزاء لها، جاء في مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” والفنانة ” إلهام شاهين ” والإعلامية ” بوسي شلبي ” والفنان ” هاني رمزي ” والإعلامية ” هبة الأباصيري ” والفنان ” ماجد المصري ” وغيرهم .