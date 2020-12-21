كثيرا ما نسمع أن هذا الممثل من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني له أو لذويه بعد وفاته أنه من أقارب نجم مشهور. إذ يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم والفنانين ببعضم البعض، منهم من تم الكشف عنها في خلال لقاءات تلفزيونية، ومنهم من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها. في حياته أو حتى بعد وفاته.

ومن بين هؤلاء الفنان “حسين عسر” شقيق الفنان عبد الوارث عسر، فالجمهور يُعرف جيدا الفنان عبد الوارث عسر، نظرا لأدواره الكبيرة في أفلام “سلامة”، و”عايدة”، و”دموع الحب”، و”يوم سعيد” و”حب في الظلام”، و”شباب امرأة” مع تحية كاريوكا، و”صراع في الوادي”، و”الأستاذة فاطمة” مع فاتن حمامة، لكن الفنان حسين عسر شقيق عبد الوارث لم يحظ بنفس شهرة شقيقه.

عبد الوارث عسر وشقيقه

وولد “حسين عسر” في 9 يناير 1903 بحي “الجمالية” أحد أحياء القاهرة القديمة لأب يعمل محاميا، وقد حرص الأب على تعليم أبنائه القراءة وتجويد القرآن فظهر ذلك واضحا على أدائهم الفني.

وكانت بداية حسين عسر الفنية عندما شارك مع الفنان بشارة واكيم عام 1926 في أحد المسرحيات، ثم شارك في أول عمل سينمائي له وهو فيلم “زينب” 1930 إخراج “محمد كريم”، ثم شارك في أفلام ليلي بنت الأغنياء 1946، زينب 1952، حسن ونعيمة 1959، أدهم الشرقاوي 1964، “حكاية من بلدنا” 1969، الأرض 1970، أفواه وأرانب 1977، بريق عينيك 1982 ورحل في 22 يناير 1987 عن عمر يناهز 84 عاما.