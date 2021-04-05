أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور لرجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس” مع زوجته، التى استطاعت أن تلفت أنظار الكثير، بجمالها وحيوياها ومظهرها الشبابي اللافت، في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

نجيب ساويرس، من أكبر رجال الأعمال المصريين. له العديد من شركات تقنية الإتصالات، كما أنه مالك لعددٍ من وسائل الإعلام سواء أكانت مرئيةً أو مسموعةً. من مواليد 17 يونيو 1955 ويبلغ من العمر حاليًا 65 عامًا، وهو من مواليد محافظة القاهرة، ويعتنق الديانية المسيحية، ومتزوج من السيدة “غادة جميل”، وأنجب منها 4 أبناء.

أول ظهور إعلامي لرجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” مع زوجته بمهرجان الجونة السينمائي

نجيب ساويرس وإبنه

غادة جميل ساويرس

يُشار إلي أن الملياردير نجيب ساويرس هو واحد من أكبر المستثمرين في مصر في الوقت الحالي، وأكثر الشخصيات التي تمتلك عقلية اقتصادية قوية للغاية، هذا بالإضافة إلى أنه متواجد بكثرة على منصّات السوشيال ميديا خاصة موقع التغريدات “تويتر” طوال الوقت ويدخل في نقاشات كوميدية مع الفنانين ومتابعيه كما يتفاعل مع تعليقاتهم.

إلا أن الكثير من المعلومات الشخصيه الخاصة برجل الأعمال نجيب ساويرس بعيدة تمامًا عن معرفة الجمهور مثل زوجته التي لم تخرج معه في اي مناسبة إعلامية إلا مرة واحدة بمهرجان الجونة السينمائي قبل عدة سنوات، وكذلك الحال فيما يتعلق بأبنائه الذين لا يظهرون على وسائل الإعلام.

كما يعتبر نجيب ساويرس من العقليات الاقتصادية النادرة في العالم حيث أنه خريج المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ وكانت بدايته من خلال الاعتماد على نفسه بإنشاء قطاع في شركة والده الذي أطلق عليه قطاع التكنولوجيا الذي تطور بشكل مهول.

إلى أن أنشأ أول شركة للإتصالات عبر الأقمار الصناعية في مصر والتي اطلق عليها اسم In Tuch ثم في عام 1997 ثم بعد ذلك قام بالتحالف مع شركتي أورنج و موتورولا بإنشاء شركة موبينيل للإتصالات. وكان والده أنسي ساويرس رئيس مجموعة أوراسكوم المتعدة النشاطات كما أن نجيب له شقيقين هما سميح وناصف ساويرس، وهو أكبرهم.