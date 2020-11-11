تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والمشاهير علي السوشيال ميديا، مجموعه من الصور شهدت ظهور “علي” نجل المطرب “ملحم زين” أحدهم كان الأخير قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، هنئه من خلالها بمناسبة عيد ميلاده.

وأوضحت تلك الصور التشابه الكبير والواضح بين الإبن “علي” ووالده المطرب ملحم زين، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الفنان مع تلك الصور بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببشاشة وجهه، وإبنه الذي ورث عنه تلك الملامح والبسمة التى تسرق القلوب.

في سياقٍ آخر، شنّ الفنان اللبناني ​ملحم زين​ هجومه على المستشفيات في لبنان بعد انتشار فحوصات خاصة بكشف فيروس كورونا PCR، وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “الPCR بلبنان رح يصير متل القهاوي الإكسبرس على الطرقات…كل ٢ كيلومتر فيه محل بيعمل PCR عالواقف والمختبرات والمستشفيات بلبنان معتبرة كورونا موسم يجب قطافه…لك إخس عليكم مجموعة أنذال”.

يُذكر ان الحكومة اللبنانية قررت الإغلاق العام في البلاد بدءاً من 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وحتى 30 منه، باستثناء ​المطار​ وبعض القطاعات، بهدف احتواء وإبطاء التفشي الخطير للفيروس، ولتدعيم الطاقم الطبي.

وعلي الصعيد الفنى، يُشار إلي أن الفنان ملحم زين يشارك حالياً في برنامج ​The Voice Senior​ لأول مرة بين المدربين الأربعة ​نجوى كرم​ ​سميرة سعيد​ و​هاني شاكر​، ويُعرض كل أربعاء عبر شاشة MBC .