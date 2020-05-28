كثيراً من الناس لا يعرفون العمر الحقيقي للفنان المصري ​تامر حسني​ الذي يُعد واحداً من أهم الفنانين الشباب في مصر والعالم العربي، حيث يبلغ من العمر42 عاماً، وليس كما يبدو في الثلاثين من عمره، وذلك بفضل شكله وإطلالاته اللذان يساعدانه كثيراً لكي يبدو أصغر سنًا، بالإضافة إلي التعديلات التجميلية الواضحة التى خضع لها في السنوات الأخيرة .

إما عن العمر الحقيقي لزوجته، مصممة الأزياء المغربية “​بسمة بوسيل​” فهنا تأتى المفاجأه، حيث أنها تصغره بـ 14 عاماً ، لأنها دخلت عالم الفن وهي تبلغ من العمر 17 عاما فقط، وذلك عبر مشاركتها في برنامج “ستار أكاديمي” الموسم السادس الذي تم عرضه في عام 2009، نفس العام الذي التقت فيه بزوجها الفنان تامر حسنى، ولأن شهرتها بدأت مبكراً ظن البعض حينها انها في منتصف العشرينات، ولكن الحقيقة أن عمرها الحالي لم يتخط الـ29 عاماً بعد.

يُذكر أن الفنان تامر حسنى قد طرح مؤخراً فيديو كليب بعنوان “وانت معايا” مع أول أيام عيد الفطر المبارك ، وقد أقترب من الوصول إلى 6 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”، والأغنية من ألبوم “عيش بشوقك” وقد جمعت تامر حسني مع نجم الراى “الشاب خالد”، وأعيد توزيعها قبل تصويرها، وانضم إلى الأغنية “عبد الفتاح الجريني” و التونسي “Balti”، الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي وإخراج سعيد الماروق .