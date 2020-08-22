تناقلت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة قديمة للممثل التركي “بوراك أوزجيفيت”​ تعود الى مرحلة ماقبل الشهرة، وبدا فيها بوراك بملامح مختلفة كلياً عما هو عليه الآن. واثارت هذه الصورة جدلاً كبيراً، واشار بعض المتابعون الى ان بوراك قد خضع لعدة عمليات تجميل ليصبح وسيما.

وبالتعريف عن النجم التركي بوراك أوزجيفيت، يذكر أنه ولد في 24 ديسمبر عام 1984 في مدينة إسطنبول في تركيا ينحدر والده من غازي عنتاب ووالدته من أدرنة، درس الثانوية في مدرسة كاظم إشمان الثانوية بإسطنبول. وتخرج في قسم التصوير الفوتوغرافي بكلية الفنون الجميلة بجامعة مرمرة، دخل عالم الفن والشهرة وصنّف كأفضل عارض أزياء في تركيا عام 2003، واشتهر في العالم العربي من خلال “مسلسل الحب المستحيل” بدور عمر، وفي عام 2013 شارك في “مسلسل طائر النمنمة” بدور البطل (بوراك) مع الممثلة وزوجته الحاليه “فهرية أفجان”، و”فيلم العشق يشبهك” معها إيضاً في عام 2014، إضافة إلى شهرته الكبيرة بدور كمال في “مسلسل حب أعمي” الذي عُرض في عام 2015.

صورة للنجم التركي “بوراك أوزتشيفيت” قبل وبعد الشهرة

في سياقٍ آخر، تعرض النجم التركي بوراك أوزجيفيت مؤخراً للانتقاد بسبب ما كشفته زوجته فهرية أفجان عن طريقة تطبيقه للحجره الصحي خوفاً من انتشار عدوى فيروس كورونا، حيث تم تسريب كافة التفاصيل عبر وسائل الإعلام التركية، حيث أنه على الرغم من اختيار وزارة الصحة التركية لهما كثنائي للمشاركة في حملة توعية لدفع المواطنين للالتزام بالعزل المنزلي ومنع الاختلاط، كشفت أفجان أن زوجها بوراك أوزجيفيت لا يتقيد بالحجر المنزلي ويخرج في الوقت الذي يريده، وكتبت فهرية أفجان في تصريحاتها: “بوراك لا يستمع إلي، وأريده أن يسمع نصيحته أولا قبل أن ينصح جمهوره الذي يحبه ويثق به.. ابق جانبي حبيبي ولا تخرج من منزلنا فلا داعي الآن لمشاريعك، أخاف عليك كثيرا مثل طفلنا”.