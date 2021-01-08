شارك الممثل المصري محمد هنيدي متابعيه صورة له من طفولته في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلق على الصورة بطريقة طريفة كاتباً:” الورد ياخذ من أوصافك جمال ولو لمح الورد جمالك ذبل. كلما زاد جمالك وزادت جاذبيتك أزداد أعدائك وقل أصدقائك”. لاقت الصورة إعجاب عدد من متابعيه، وكانت التعليقات: “قمر ياخواتي وعسل، اللطيف”.
يذكر أن هنيدي ينتظر عرض فيلمه الجديد “النمس والإنس”، حيث يواصل المخرج شريف عرفة عملية المونتاج حالياً، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائي لعرض الفيلم، ولكنه مرشح أن يعرض في السينمات في بداية عام 2021.