شارك الممثل المصري ​محمد هنيدي​ متابعيه صورة له من طفولته في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلق على الصورة بطريقة طريفة كاتباً:” الورد ياخذ من أوصافك جمال ولو لمح الورد جمالك ذبل. كلما زاد جمالك وزادت جاذبيتك أزداد أعدائك وقل أصدقائك”. لاقت الصورة إعجاب عدد من متابعيه، وكانت التعليقات: “قمر ياخواتي وعسل، اللطيف”.

محمد هنيدي



يذكر أن هنيدي ينتظر عرض فيلمه الجديد “​النمس والإنس​”، حيث يواصل المخرج شريف عرفة عملية المونتاج حالياً، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائي لعرض الفيلم، ولكنه مرشح أن يعرض في السينمات في بداية عام 2021.