شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء النجمة إسعاد يونس مقدمة برنامج صاحبة السعادة، التي بدأت مشوارها بالعمل في الإذاعة والتى تزوجت من الفنان المصري نبيل الهجرسي في بدايته، وأنجبت منه ابنة واحدة هي نورهان الهجرسي، ثم ووقع الانفصال بينهما بعد عدة سنوات، ثم تزوج نبيل من سيدة أخرى تُدعي سهام صبري وأنجب منها أبناءه الثلاث: «نورالدين، هبة الله، منة».

الفنانة إسعاد يونس كانت متزوجة من الفنان الراحل نبيل الهجرسي منذ 49 عامًا

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ثم تزوجت الفنانة إسعاد يونس بعد ذلك من رجل الأعمال الأردني “علاء الخواجة“، الذي يحمل الجنسية البريطانية، وأنجبت منه ابنها “عمر”، الذي يعيش في لندن بعد حصوله على درجة الماجستير، ومتزوج من تالا مراد، وتزوج زوجها بعدها بالفنانة شريهان،

«مات أبي وهو واقفًا على قدميه ولم يكن طريحًا للفراش» عبارات قالها نجله نور الدين بعد وفاة أبيه، للتدليل على أن الفنان نبيل الهجرسي كان يتمتع بصحة جيدة حتى يوم رحيله، وهى الأمنية التي حققها الله له بسبب دعاءه المستمر بأن يموت واقفًا على قدميه دون الحاجة لأحد.

توفي الفنان الكبير نبيل الهجرسي في 19 يناير 2013. إثر إصابته بهبوط مفاجئ في الدورة الدموية، بعد ساعات من خطبة إبنته هبة للكابتن أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق، ونجل الكابتن عزمي مجاهد.

في عام 2019، حرصت الفنانة والإعلامية والمنتجه إسعاد يونس على تقديم العزاء في وفاة الدكتورة سامية الهجرسي عضو الاتحاد المصري للجمباز وأستاذ دكتور بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان وشقيقة زوجها السابق الفنان الراحل نبيل الهجرسي، وذلك بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية.​

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