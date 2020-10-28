علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، وظهر فالجيل التالي لهم مجموعة من الفنانين علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض المشاهير اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد وأقارب هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، حفيد الفنانة الراحلة نعيمة وصفي التى تعد من أشهر فنانات الزمن الجميل، الفنان والمخرج “حسام داغر”، الذي يبلغ من العمر الآن 40 عاماً، ولد بالكويت ثم جاء إلي مصر وتربي بها، وحاصل على بكالوريوس طب في عام 2002 بجامعة القاهرة ثم حصل على ماجيستير في أمراض الدم والمناعة، بدأ العمل بالتمثيل بمسرح كلية تجارة وشارك في عدة مسرحيات جامعية وبدأ الظهور على شاشات التليفزيون في عام 2002 وشارك في العديد من الأعمال مثل: (عصابة الدكتور عمر راجل وست ستات – الجراج – العيادة – كلام في الحب وغيرهم).

كما نجح حسام داغر في عدة أعمال وحصلت بعدها على شهرة قوية ومعرفة الجمهور به بأعماله السينمائية والتليفزيونيو المختلفة مثل: عايزة أتجوز – أمير البحار – خرم إبرة – الكبير أوي – مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة – ابن حلال، وغيرهم الكثير.

وبالتعريف عن جدته النجمة الكبيرة نعيمة وصفي، يُشار إلي أنها من أشهر فنانات الزمن الجميل بأعمالها الرائعة، أسمها بالكامل نعيمة وصفي الخشابي، توفيت وهي تبلغ من عمرها 60 عاماً، قدمت العديد من الأعمال بالسينما والتليفزيون والمسرح أشهرها: رصيف نمرة 5 – الطريق المسدود – زمن العجايب – بين السماء والأرض – مبروك جالك ولد – أم رتيبة – الخطيئة الأولي، وغيرهم الكثير.

وعلي الصعيد الفنى، ظهر الكوميديان حسام داغر، داخل كواليس تصوير الجزء الثاني من “مسلسل اللعبة”، كاشفا عن شخصيته بالعمل، ونشر داغر، صورا من الكواليس عبر حسابه بإنستجرام، وعلق: “شخصية رجب.. مسلسل اللعبة الجزء الثاني (ليفيل الوحش) “، يُذكر أن “مسلسل اللعبة ٢” بطولة :شيكو وهشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول.