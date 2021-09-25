رغم ظهور الفنانة الشهيرة هناء الشوربجي مع زوجها مصمم الرقصات والاستعراضي الشهير حسن عفيفي في أكثر من فيلم سينمائي وعمل فني، لم يعرف عدد كبير أنهما زوجان.

تزوجت الفنانة هناء الشوربجي من الفنان الإستعراضي الراحل حسن عفيفى ولديهما من الأبناء ياسمين وهشام.

واشترك حسن عفيفي وزوجته هناء الشوربجي في عدد من الأفلام السينمائية منها: “أجازة نص السنة” و”غرام في الكرنك”.

هناء الشوربجي وزوجها الفنان الإستعراضي الراحل حسن عفيفي

يُذكر عن الفنان حسن عفيفى أنه بدأ حياته الفنّية رقص مع فرقة رضا ومحمود رضا، قام بعدة أدوار في فيلم غرام فى الكرنك وأجازة نصف السنة وبعد ذلك فى فيلم فتاة الاستعراض. اعتزل الرقص وقام بالعمل كمصمم رقصات وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد.

ورحل يوم، الأحد، الموافق 15 سبتمبر عام 2019 الفنان حسن عفيفى، أشهر مصمم استعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي، بعد صراع مع المرض لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.

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الممثلة المصرية هناء الشوربجي التى عرفها الجمهور من خلال مسلسلاتها ومسرحياتها مع الفنان عادل امام هى من مواليد 22 ديسمبر 1945 واسمها كاملا هناء هريدي سعيد الشوربجي وقد تخرجت هناء من «المعهد العالي للفنون المسرحية» قسم التمثيل والإخراج.

وكان ذلك عام 1971، وهي نفس الدفعة التى خرج من عدد من الفنانيين الذى اصبحوا بعد ذلك نجوم الكوميديا فى مصر ومنهم الفنان محمد صبحي والفنان يونس شلبي وقد ارتبط اسم هناء الشوربجى بالفنان محمد صبحى فى العديد من الاعمال

حيث عملت معه فى مسرحية الجوكر والهمجى ومسرحية تخاريف ومسرحية وجهة نظر ومسرحية ماما امريكا ومسلسل ونيس وهى متزوجة من الفنان الاستعراضى الكبير حسن عفيفى الذى كان يعمل فى فرقة رضا واشترك فى العديد من الافلام السينمائية كمان انه كان قدم أجمل الإستعراضات بفوازير سمير غانم ونيللي وشريهان.

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