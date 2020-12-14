تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان اللبنانى “راغب علامة” كان قد نشرها علي أحد حسابته الرسميه بالسوشيال ميديا، حيث ظهر فيها برفقة شقيقه الأكبر “خضر علامة” الذي لفت الأنظار بالتطابق الشكلي مع شقيقه، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وبالتعريف عن خضر علامة فهو مدير تنفيذي وواحد من كبار الرواد في مجال الموسيقى اللبنانية، وهو شقيق ومدير أعمال المطرب اللبناني راغب راغب علامة، الذي فاز بالميدالية البلاتينية في برنامج التلفاز اللبناني ستوديو الفن عام 1980، بمساعدة وتوجيه من أخيه،

كما تمكن الفنان راغب علامة بفضل أخيه خضر من الحصول على المرتبة الأولى في قائمة المخططات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج الفارسي لمدة تقارب 25 عامًا، وغالبًا ما يُنسب إليه نجاح الفنان. كما أنه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Backstage Production المؤسسة منذ عام 1999.

وعلي الصعيد الفنى، يعمل النجم اللبنانى راغب علامة على التحضير لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية، من كلمات وتوزيع إيلي سابا، وألحان وسام الأمير، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، على أن يتم تسجيلها وطرحها على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان المطرب والملحن أحمد زعيم قد كشف عن تعاونه مع النجم راغب علامة فى أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم “ليه سايبنى”، من كلمات أحمد قطوط، توزيع الموسيقى جون مارى رياتشى، والثانية بعنوان “كنا حبايب”، من كلمات هيثم سليم، وتوزيع جون مارى رياتشى.

يُذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية “انتوا أملنا” للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية “صدفة” من كلمات وألحان أمانى النورى.