شهد الوسط الفني منذ أنطلاق السينما المصرية وعلي مدار عقودٍ طويلة، عددًا كبيرًا من الثنائيات وقصص الحب والعلاقات بين النجوم والفنانين، بعضها كان مُعلن عنه وبعضها حرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، سواء كانت بخطوبة أو بعقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء الفنانة “فردوس عبد الحميد” التى تزوجت من الفنان الكبير “نبيل الحلفاوي” قبل زوجها من المخرج “محمد فاضل” وأنجبت منه المخرج الناجح “خالد الحلفاوي” الذي بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج في بعض الأعمال ثم قام بإخرج أول فيلم له “زنقة ستات” الذي قام ببطولته الفنان “حسن الرداد” والفنانة “إيمي سمير غانم”.

واستمر الزواج بين الفنان نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد خمس سنوات فقط، ليعلنا الإنفصال بعدها، وتزوجت للمرة الثانية من المخرج الكبير محمد فاضل، وأنجبت منه إبنهما «أحمد»، وقد قدما العديد من الأعمال المشتركة سوياً، وتعرضا وقتها للإنتقاد، لأن فاضل إعتاد أن يعطيها البطولة في أعماله.

الفنان نبيل الحلفاوي كان متزوجاً من الفنانة فردوس عبدالحميد قبل 40 عامًا

وفي السياق الفنى، يشارك الفنان نبيل الحلفاوي في “مسلسل القاهرة كابول”، مع النجوم طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

“مسلسل القاهرة كابول” تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

كما تشارك الفنانة فردوس عبد الحميد في “مسلسل نسل الأغراب” مع العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، إنجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى. ومن المقرر عرضه أيضًا في موسم شهر رمضان 2021.