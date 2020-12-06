حلّ الفنان عمرو محمود ياسين وزجته الإعلامية المصرية آيات أباظة، وإبنيهما “محمود وعلياء” ضيوفاً في لقاء تلفزيونى سابق مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج “معكم” المذاع عبر فضائية سي بي سي، وتفاجأ الكثيرين بعد الكشف عن هوية زوجته الإعلامية الشهيرة، وبعد القصة التى رواها عمرو حول زواجهما.

حيث تحدث عمرو محمود ياسين قائلا:”أنا وآيات مرينا بكل المراحل مع بعض، مرحلة، المراهقة والشباب، إحنا تجربة استثنائية، التفاهم والتواصل سهل بينا، وحمايا الله يرحمه كان صديق وأب ورجل عظيم، وأنا كنت بحبه جدا وكان رجل غير تقليدي ومقصر فيا عدم وجوده معانا الآن”،

كما تحدث عن عمرو عن قصة حبه بالإعلامية آيات أباظة قبل الزواج منها والتى بدأت خلال المرحلة الثانوية مدرسة الحرية الثانوية بالدقى وكيف تزوجا وأنجبا إبنهما الأول وأيات لا تزال في مرحلة الدراسة الجامعية. وشهدت الحلقة ظهور نادر لحفيدى الفنان الكبير محمود ياسين، وتباينت تعليقات متابعى الحلقة حول مدى تشابههما بجدهما الفنان الراحل.

في سياقٍ آخر، عبر السيناريست عمرو محمود ياسين عن غضبه الشديد من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الذي تقام حاليا دورته ال 42، حيث تجاهلت الدورة الفنان الراحل محمود ياسين الذى توفى قبل انطلاقها بأسابيع قليلة .كتب عمرو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل “فيسبوك” تدوينة طويلة قال فيها: ” ناس محترمه ومحبة لتاريخ والدى رحمة الله عليه.. الفنان الراحل محمود ياسين.

بتسألنى وتتساءل عموما كيف لا يكرم مهرجان القاهرة السينمائى وهو المهرجان الأول والرسمى لمصر اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة وقد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالى 40 يوم؟.. وأنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر.. وأن كان قد سبق فى دورات سابقة وفى عهد إدارات أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا فى نفس العام ولكن ربما لا تعلم إدارة مهرجان “السينما” الحالية قيمة محمود ياسين “السينمائية ” وأنه هو أحد روادها الذى قدم ما يقارب ال 170 فيلم”.

وأضاف: “وعليه يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع أن نرى بالافتتاح شيء ما.. إشارة ما لرحيل أحد أيقونات السينما المصرية والعربية.. ولكن البعض يبدو وكأنه لا يعلم.. أو لا يعرف.. أو غير مهتم أو غير مدرك.. أو أي حاجة”. وأنهى حديثه قائلا: “عموما اسم محمود ياسين محفور فى ذاكرة ووجدان كل محب للسينما.. ولكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد أن أثير من خلال محبيه وجمهوره.. رحم الله الوالد واسكنه فسيح جناته.. آمين”.