تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صور للفنانة “رانيا فتح الله” زوجة الفنان المصري الشهير “أحمد صيام”، التى أستطاعت أن تلفت الانظار بجمالها وحيويتها، كما فوجئ الكثير من النشطاء بعد معرفة هوية زوجته.

وبالتعريف عن رانيا فتح الله، فهي ممثلة مصرية مشهورة، ابتعدت عن التمثيل لفترة وارتدت الحجاب، ثم خلعته وعادت للتمثيل مرة أخرى.رانيا فتح الله شاركت في عدد من الاعمال ومنها: «رأفت الهجان، عائلة الأستاذ شلش، القطة العمياء، كيد الحموات، جراب حواء، ستات قادرة».

رانيا بدأت علاقتها بالفن على المسرح ، وقدمت العديد من المسرحيات، وشاركت في فيلم غرام الأفاعي ، ثم انطلقت في عالم دراما ، ولديها أكثر من 60 عملًا ، وآخر ظهور لها كان في مسلسل بحر للفنان ماجد المصري من خلال شخصية مريم ، ومسلسل البيت الكبير من خلال شخصية دلال، كما قدمت الفنانة رانيا فتح الله ، دور زوجة الفنان أحمد صيام أيضًا في مسلسل رمضان كريم ، الذي عرض قبل سنوات .

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وعلي الصعيد الفنى، يُشارك حاليًا الفنان أحمد صيام في عمل درامي جديد يُعرض ضمن رمضان 2021 الجاري، العمل هو «مسلسل ولاد الناس»، والذي يشارك في بطولته عدد كبير الفنانين.

ويتناول «مسلسل ولاد الناس» قضايا مهمة، كمشكلات التعليم اليومية التي تشغل أولياء الأمور، وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأصدقاء يعيشون في أحد “الكموندات” السكانية، وأبناؤهم داخل مدرسة واحدة، وكل واحد يربي أولاده بطريقة مختلفة عن الآخر، ويرى أنها هي الطريقة السليمة.

يعرض مسلسل ولاد ناس، على قنوات: «القاهرة والناس» الساعة 12:00 منتصف الليل، وعلى قناة «صدى البلد» الساعة 1:00 صباحًا، والإعادة 8:00 صباحًا، و7:00 مساءً، كما يعرض أيضًا على قناتي «ten» و«المحور».

«مسلسل ولاد ناس» بطولة النجوم رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وآخرين.

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