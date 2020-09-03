تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صور للسيدة “جيجي زايد” زوجة المطرب المصري الشهير “هشام عباس”، التى أستطاعت أن تلفت الانظار بجمالها وحيويتها ، كما فوجئ الكثير من النشطاء بعد معرفة هوية زوجته.

وبالتعريف عن “جيجي زايد”؛ هي خبيرة في الطبخ واشتهرت بتقديم فقرة المطبخ في عدة وسائل إعلامية. تظهر جيجي زايد مع الإعلامي “عمرو أديب”، في “برنامج الحكاية” وتقدم فقرة “الشيف جيجي” المتخصصة في فن الطبخ. تقوم جيجي خلال الفقرة، بإعداد أكلات جديدة ومتنوعة على الهواء مباشرة مع شرح الطريقة والمكونات للجمهور.

في سياقٍ آخر، حضر النجم المصري هشام عباس حفل زفاف الفنانة المصرية “نورهان منصور”، برفقة النجم حميد الشاعري، واسترجعا ذكرياتهما من خلال رقصةٍ أداها النجمان على أنغام أغنيتهما “عيني” التي صدرت قبل 23 عاما من الآن، وشاركهما في تلك الرقصة النجم المصري خالد سليم.

وعلي الصعيد الفنى، أنتهي الفنان هشام عباس مع الثلاثي حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “زحمة الأيام”، بعد نجاح تجربتهم فى أغنية “قادرين”، التى تم عرضها رمضان الماضى 2020، والأغنية الجديدة تم تصويرها مؤخرًا، من كلمات الراحل سامح العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وسيتم إهداؤها للراحلين اللذين ستوضع صور ولقطات سابقة لهم بالكليب، ومن المقرر أن يظهر نجوم الأغنية بالملابس السوداء بالكليب، وقد حضرت أسرة الشاعر الراحل سامح العجمى، تصوير الأغنية بأحد الاستديوهات.