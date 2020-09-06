تداول مجموعة من النشطاء ومحبي الفنان المصري “رياض الخولي” علي السوشيال ميديا بعض المعلومات عنه، سواء عن حياتة المهنية أو الشخصية التى لا يعرفها الكثيرين من الجمهور، ومن أبرز تلك المعلومات، هوية زوجته التى شكلت مفاجأة كبيرة لبعض المتابعين، حيث أنها كوميديانة شهيرة معتزلة.

حيث أنه متزوج من الفنانة “راوية سعيد”، التى شاركت في “مسرحية المتزوجون” مع النجم سمير غانم، والفنانة شيرين ، والكوميديان الراحل جورج سيدهم ، إذ جسدت دور “نفيسة” وكان لها مشهداً مشهوراً مع الأخير وهي تطعمه البيض بطريقة كوميدية، هذا ما كشفه الفنان رياض الخولي في وقتٍ سابق، مع الفنانة والإعلامية الكبيرة “إسعاد يونس” في “برنامج صاحبة السعادة”، كما أشار أن لديه منها خمسة أبناء.

الفنانة المعتزلة “راوية سعيد” ومشهدها الشهير بمسرحية المتزوجون

وعلي الصعيد الفنى، انضم الفنان الكبير رياض الخولي لـ “مسلسل ضربة معلم”، للنجم محمد رجب، والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة.

وكان آخر ظهور للنجم رياض الخولي في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل الفتوة”، مع الفنان ياسر جلال، وشاركهما في بطولة العمل نخبة من كبار الفنانين، مي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجي، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال الماراثون الرمضاني، وأشاد الكثيرون من متابعي الدراما والنقاد الفنيين بالعمل.