تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للنجم السعودي الكبير “ناصر القصبي”، وزوجته الكاتبة السعودية الدكتورة “بدرية البشر”، واثني الروّاد علي جمال زوجته ومكانتها العلمية المرموقة، كما تفاجأ عدد كبير من النشطاء بعد الكشف عن هويتها .

وبالتعريف عن بدرية البشر زوجة النجم السعودي ناصر القصبي التي تصغره بستة أعوام، فهي كاتبة بصحف ومجلات عربية عدة، وحاصلة على دكتوراه بعلم الاجتماع وفلسفة الآداب، ونالت ضمن حفل جوائز الصحافة العربية، جائزة أفضل عمود صحافي لعام 2011 فأصبحت ذلك العام أول امرأة عربية تنالها.

وتحدث النجم السعودي ناصر القصبي في لقاء تلفزيوني سابق عن زوجته الدكتورة بدرية البشر واصفًا إياها بأنها “عظيمة، ومن النعم” عليه، شارحا أنه عندما ينعم الله على الإنسان بمثلها “فإنها تملأ حياتك وتسعدك، وأن تكون مستقرا وعلى علاقة حب، وينشأ أولادك مع هذا الحب، فهذه نعمة عظيمة، ومش ممكن إلا أن تقول الحمد لله”، وفق ما عبر به عن مشاعره نحوها. يُشار أن لهما أربعة أبناء هم : راكان ومهند وهالة وإيمان.

الفنان السعودي ناصر القصبي وزوجته السيدة بدرية البشر

في سياقٍ آخر، لا تزال الصورة التي شاركها الفنان ناصر القصبي من داخل احدى المطاعم، سخر فيها من طريقة التقديم الغريبة للفطور، تحدث تفاعلا واسعا بين متابعيه على موقع “تويتر” وتنال اعجاب الالاف منهم، وشارك القصبي صورة لطبق الطعام اثناء تناوله وجبة فطور في أحد المطاعم، وانصدم بطريقة تقديم الطعام باستخدام مجرفة زراعية كبديل للصحن، ما دفع القصبي للتعليق على الامر بطريقته الكوميدية الطريفة.

واثارت الصورة والتعليق الساخر للفنان ناصر القصبي تفاعلا واسعا من قبل متابعيه الذين نشروا صورا مشابهة من مطاعم اجنبية، واكمل البعض السخرية على الامر في حين اعتبر البعض الاخر الامر طريف وتجدد.

وعلي الصعيد الفنى، يستعد النجم ناصر القصبي للعودة بعمل فني كوميدي جديد من المتوقع ان يعرض خلال شهر رمضان القادم، ومن المتوقع ان يشاركه البطولة مجموعة من النجوم من بينهم إلهام علي وبشير غنيم وحبيب الحبيب وآخرين.