كثيرا ما نسمع أن هذا الممثل من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني له أو لذويه بعد وفاته أنه من أقارب نجم مشهور. إذ يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم والفنانين ببعضم البعض، منهم من تم الكشف عنها في خلال لقاءات تلفزيونية، ومنهم من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها. في حياته أو حتى بعد وفاته.

ومن بين هؤلاء، عفاف شاكر الأخت الكبرى للفنانة الراحلة شادية، والتى ولدت في 7 أكتوبر، وإسمها الحقيقي نور الحياة على آجا، حيث ولدت في تركيا لوالدتها خديجة والدة الفنانة شادية. بدأت عفاف شاكر بالعمل في الفن قبل شادية وأول ظهور لها كان عام 1946 في فيلم “ملاك الرحمة” بطولة يوسف وهبي وفاتن حمامة وفي نفس العام ظهرت في فيلم “أحمر شفايف” مع نجيب الريحاني وهو يعتبر أشهر أدوارها في السينما واشتهرت منذ تلك الفترة باسم عفاف شاكر.

وفقاً للمعلومات المتوافرة عنها، فقد تزوجت الفنانة عفاف شاكر من الفنان الراحل كمال الشناوي، عقب فيلم “غنى حرب”، لينتهى الزواج بالانفصال بعد ثلاث سنوات فقط.

وظهرت عفاف شاكر مع أختها شادية في أدوار ثانوية في بعض أفلامها وهم «الدنيا حلوة» عام 1951، «آمال» عام 1952، «الحقوني بالمأذون» عام 1954، «عيون سهرانة» عام 1956، وعملت مع فرقة أضواء المسرح في الستينات وكان آخر أعمالها هو مسرحية «كل الرجالة كده»عام 1964 مع إسماعيل ياسين، وبعد ذلك انتقلت للعيش في أمريكا إلى أن توفيت .

توفيت الفنانة المصرية المعتزلة عفاف شاكر الأخت الغير الشقيقه للفنانة الراحلة شادية، في شهر مايو من هذا العام بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم دفن الجثمان في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا. وذلك وفق ما أعلنه كمال زادة، رئيس القطاع المالي لمهرجان الجونة السينمائي، حول خبر وفاتها عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، حيث قال: “انتقلت إلى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية وأخت جدتي وخالت أبويا”.