خطفت إيمان العاصي فى الفترة الأخيرة الأنظار إليها بأكثر من مشهد سواء على المستوى الفنى أو الشخصى الأول كان ادائها القوى فى مسلسل جعفر العمدة حتى أن أصبحت حديث السوشيال ميديا على مدار 30 يوما فترة عرض المسلسل برمضان الماضى.

الفنانة إيمان العاصي

أما المشهد الثانى لايمان العاصى وهو شخصى أثارت من خلاله حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا بسبب اعترافات بتعرضها للتحرش حيث حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفة على قناة LBC اللبنانية الفضائية، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الفنية والخاصة، بكل صراحة.

سن إيمان العاصي

تحتفل اليوم الفنانة إيمان العاصى بعيد ميلادها الـ 38، والتى كانت إحدى النجمات الواعدات حيث بزغ نجمها منذ الظهور الأول لها على الشاشة، ولكن سرعان ما تأثر هذا البريق بتفاصيل حياتها الشخصية والتى أثرت سلبيا على مسيرتها الفنية، وتراجعت خطوات كثيرة لينطفئ نجمها رويدا رويدا والذى تحاول أن تستعيده من جديد خلال الفترة الماضية.

نجوم الفن يهنئون إيمان العاصي

هذا وقد وجهت الفنانة مي كساب رسالة لصديقتها الفنانة إيمان العاصي بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ 38 الذي يوافق اليوم الإثنين 28 أغسطس.

وكتبت كساب، عبر “ستوري” حسابها على إنستجرام، في رسالتها لإيمان العاصي: “كل سنة وإنتي طيبة حبيبة قلبي، أختي الغالية، ويا رب دائما ناجحة وراضية وسعيدة، بحبك يا إيمزي”.

كذلك هنأت الفنانة منة فضالي الفنانة إيمان العاصي بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” خلال خاصية الاستوري.

وشاركت الفنانة المصرية منة فضالي صورة إيمان العاصي، وعلقت:”عيد ميلاد سعيد يا ايمي”.

آخر أعمال إيمان العاصي

وتعاونت مي كساب ومنة فضالي مع إيمان العاصي في مسلسل “جعفر العمدة” الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023.

“جعفر العمدة” من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، طارق النهري.

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