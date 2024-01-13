وأثارت الفنانة غادة عبد الرازق، الجدل بحديثها عن عمرها الحقيقي و شخصيتها والتي أكدت أنها تختلف تمامًا عن الشخصيات التي تقدمها على الشاشة، مشيرًا إلى أنها تتعامل بكل أدب مع الرجل الذي تجمعها به علاقة زوجية.

كما كشفت تفاصيل تعرضها للخيانة من صديقتها، مؤكدة أن عاطفتها تقودها، وأنها لا تمتلك أصدقاء بالوقت الحالي.

غادة عبد الرازق تتحدث عن حياتها الشخصية

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج “الراديو بيضحك” المذاع عبر الراديو 9090 : «من صغري شيلت المسئولية وعمري في حياتي أكون مرتبطة بشخص أبقى أقوى منه أو أخوفه، دا مرتبطش بيه أصلا، لازم احترمه زي ما هو بيحترمني، ويوم ما يبقى أنا وهو واقفين لبعض مش هوصل لأني ابرقله أو أخوفه، وعمري ما أقل أدبي أو أهزق».

وأوضحت غادة عبد الرازق: «أنا عاطفية جدًا ودمعتي قريبة، وقوتي إني لما اتهزم أقف تاني، ولكن قوتي مش في إني مؤذية أو شريرة، أنا مش عارفة أبقى لئيمة».

وتابعت غادة عبد الرازق: «عارفة يعني إيه يبقى عندي 53 سنة ومعنديش أصحاب؟ كان عندي صاحبتي خسرتها من 25 سنة وقاطعتها 6 سنين علشان اتكلمت عليا ومن سنة عملت نفس العملة تاني وسمعتها ومتسجل ليها، ليه أنا عملت فيها إيه؟ ولا خربت بيتها ولا خدت جوزها دي لو كانت طلبت عنيا كنت اديتهالها، قعدت أقول استغفر الله العظيم ربنا مبيديش كل حاجة، خلاص أنتي مالكيش رزق ولا في أصدقاء ولا في حياة عاطفية، أنا خلاص أٌنهكت».

غادة عبد الرازق: مي عمر من حقها تقف مع زوجها ضدي

وطالبت غادة عبد الرازق الصحفيين والإعلاميين الذين يجرون حوارات معها بعدم سؤالها مجددا عن خلافها القديم مع المخرج محمد سامي.

وقالت غادة عبد الرازق: «عايزة أقول للصحفيين بلاش تسألوا مرة ثانية في الموضوع، المفروض تقدموا الجديد والحاجات الحلوة، هتفضلوا طول عمركم عايشين على القديم؟»

وأضافت: “إحنا بقينا في 2024 حرام عليكم، الناس هتعيش في الفضاء السنة الجاية، وإنتو بتتكلموا في غادة عبد الرازق ومحمد سامي!”

وتابعت: «آخر مرة في برنامج كان في سؤال مش لطيف عن تصريح لمي عمر، وقلت عندها حق تدافع عن زوجها، أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. هل عايزها تسيب زوجها أبو عيالها علشان غادة عبد الرازق، أنا لو مكانها هعمل كده».

غادة عبد الرازق – صيد العقارب

من ناحية أخرى، بدأت غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهدها في “مسلسل صيد العقارب“، تمهيدًا لعرض المسلسل في الموسم الرمضاني 2024، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينوميديا.

مسلسل صيد العقارب تخوض به غادة الرازق السباق الرمضاني المقبل، ويعرض على شاشات المتحدة، ويشارك فيه كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين.

في وقت سابق، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، ملامح مسلسلها الجديد صيد العقارب الذي تشارك به بموسم رمضان 2024 المقبل، إذ قالت في لقاء تلفزيوني، إن مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، موضحة: دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى.

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