تميزت الفنانة المثيرة للجدل ريهام حجاج بملامح وجها الحادة والجذابة في نفس الوقت، لتصبح بطلة للعديد من الأعمال الدرامية ولها جمهور عريض، ولدت الفنانة ريهام حجاج في العام 1986، حيث تبلغ من العمر 35 عامًا، وعاشت في مرحلة الطفولة بإيطاليا.

حرصت والدة ريهام حجاج على تعليمها أصول الدين الإسلامي من خلال ذهابها لمراكز تعليم الدين وهي بإيطاليا، وعادت ريهام إلى مصر وهي بمرحلة الجامعة، وتخرجت من كلية الإعلام، وأجادت ريهام اللغة الإيطالية بحكم قضاءها معظم طفولتها هناك، عملت ريهام قبل دخولها عالم الفن في مجال التسويق.

تزوجت الفنانة ريهام حجاج مرتين، كان الزواج الأول لها من المصور اللبناني محمد مكاوي، الشهير باسم “ميكي”، وكان تلك الزيجه قبل دخولها عالم الفن، وظلت معه لما يقرب من 5 سنوات عاشت خلالهم ما بين إيطاليا والقاهرة وبيروت، وأثمر هذا الزواج عن ولادة ابنتها “جنا”، ولكن لم يكتب لهذا الزواج بالاستمرار حيث حدث الانفصال.

ريهام حجاج قبل الشهرة مع زوجها الأول المصور اللبناني “محمد مكاوي”

تزوجت الفنانة ريهام حجاج للمرة الثانية في عام 2019 من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، والذي كان متزوج من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وحدث ذلك بعد طلاق ياسمين عبد العزيز منه، مؤكدة أنها لم تكن السبب في هذا الطلاق.

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من ناحية أخري، هنأت الفنانة ريهام حجاج، زوجها الحالي محمد حلاوة وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على عضوية البرلمان الإفريقي، ونشرت “ريهام”، صورة لها رفقة زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، وعلقت: “مبروك يا حبيب قلبي عضوية البرلمان الإفريقي، بحبك”.

كما حرص رجل الأعمال محمد حلاوة علي تهنة زوجته ريهام حجاج بنجاح مسلسلها “وكل ما نفترق” وحلول عيد الفطر الماضي، إذ نشر حلاوة عبر حسابه بتطبيق إنستجرام بخاصية ستوريز، صورة له مع زوجته وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي عيد سعيد ويا رب دايمًا مع بعض ومنورة حياتي وحياة عليتنا كلها بحبك.. ومبروك عليكي مسلسلك ”وكل ما تفترق” ودايمًا ناجحة ومتألقة”.

وأعادت الفنانة ريهام حجاج نشر الصورة وعلقت قائلة: “بعشقك يا حبيب قلبي.. ربنا ما يحرمني منك”.

يذكر أن “مسلسل وكل ما نفترق” الذي شارك في موسم رمضان 2021 الماضي، من بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز، هند عبد الحليم، قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.

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