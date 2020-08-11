شاركت الفنانة المصرية “شيرين رضا” جمهورها ومحبيها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة لوالدتها الأوربية، التى خطفت الأنظار بجمالها النادر وبشبه الكبير مع إبنتها، بل واشار بعض المتابعين أن والدتها تفوقها جمالاً.

وعلى الرغم من أن الصورة كانت بالأبيض والأسود، إلا أنها كشفت عن جمال والدة شيرين رضا، حيث البشرة البيضاء والشعر الأصفر والعيون الملونة. وتغزل الجمهور بوالدتها، وعلّق أحد المتابعين قائلاً:” كأنها فنانة هوليوودية”.

كما نشرت الفنانة شيرين رضا مؤخراً صورة لوالدتها مع إبنتها “نور” بمناسبة عيد الأم، وعلقت عليها قائلة: “أمي وإبنتى .. مصدري الرئيسي للقوة والدعم والتحفيز والإلهام.. مبارك وجودك في حياتي .. عيد أم سعيد”. وتفاعل الجمهور مع تلك الصورة بشكلٍ كبير .

في سياقٍ آخر، أعربت النجمة شيرين رضا، عن حزنها لما تعرض له لبنان من فاجعة انفجار مرفأ بيروت، والذي تسبب في حدوث انفجار هائل وسقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى، وغردت شيرين رضا عبر حسابها بموقع “تويتر”، قائلة: ” قلبي واجعني علي بيروت واهلها. يا رب ارحم موتاهم واشفي مصابيهم وطيب علي قلب شعبها من هذا الدمار مع كل حبي واحترامي لأهل لبنان”.

وعلي الصعيد الفنى، عُرض للفنانة شيرين رضا مؤخراً “فيلم الأقصر” فى المهرجان السينمائى الدولى فى كارلوفى فارى بالتشيك، من تأليف وإخراج البريطانية “زينة درة”، ويحكى الفيلم قصة هانا، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر الأثرية، وتلتقى بصالح، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق، بينما تتجول في المكان المألوف الذي يأسرها، تجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر، وهو من بطولة أندريا ريزبرو، شيرين رضا، كريم صالح، مايكل لاندز، سليمة اكرم، شهيرة فهمى.