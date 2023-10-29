عدد كبير من النجوم المصريين بقيادة نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، شاركوا في التطوع مع الهلال الأحمر المصري، من أجل تجهيز المساعدات لإرسالها لـ الشعب الفلسطيني.

روجينا حرصت على التواجد أيضًا لدعم أهالي غزة، كما حضرت ابنتها ياسمين زكي التي رافقتهم في هذا اليوم.

علا غانم تبكي على أحوال غزة

هذ الخطوة لم تكن سهلة على الفنانين، فكان الحزن والتأثر واضحًا عليهم، حتى كشفت علا غانم عن نيتها في تبني طفل من أطفال غزة الذين فقدوا عائلتهم.

ودخلت الفنان علا غانم في حالة انهيار وبكاء هستيري ، وقالت فى تصريحات لـ “عرب وود”: نحن عاجزون عن استئناف حياتنا بشكل طبيعي ونشارك في حملات الإغاثة والمساعدات”.

كشفت الفنانة علا غانم خلال الأيام الماضية عن رغبتها فى تبني طفلة من دولة فلسطين ، وذلك فى تصريحات تليفزيونية ، على هامش زيارتها للهلال الاحمر .

وقالت علا غانم ، انها قامت بالاستفسار عن إمكانية تبني طفلة استشهدت عائلتها من دولة فلسطين ، مؤكدة ان من الصعب ان تستوعب ان هناك طفل قد يموت بسبب عدم حصوله على لبن لاطعامه.

أزمة علا غانم وطليقها السابق:

وقد علقت الفنانة علا غانم مؤخرًا على أزمتها مع طليقها السابق ، قائلة أنها لا تعتبر نفسها تعرضت لأزمات ، وأنها دائمًا تعمل على استكمال حياتها بشكل أفضل مما مضي .

وأضافت علا غانم فى تصريحات ل”صدي البلد”: أنها لن تفكر فيما حدث لها بعد أزمة أنفصالها وتصريحات طليقها الأخيرة ، وأنها كانت فى محولات كثيرة للتخلص من هذه العلاقة منذ أكثر من 7 سنوات، ولكنها ستستكمل حياتها على أكمل وجه.

وعلقت علا غانم ، قائلة: ” أعتبرت نفسي أتعرضت لحفرة زى بركة الطين لمست بس طرف فستاني بس نضفته وكملت وهكمل حياتي بشكل طبيعي”.

وتابعت علا غانم: أنها لم تفكر فى عقد جالسات صلح أو تصفية حسابات ، هى فقط منتظرة القانون لإسترجاع كل ما هو سلب منها .

واختتمت “علا” حديثها بنصيحة للستات قائلة: “كونى قوية وعندك ثقة عالية بنفسك دائمًا، ومتخليش حاجة تكسرك أبدًا ودافعي عن حقوقك ، والأزمات دائمًا تقوي ، وكل الدعم لجميع الستات.

أحدث أعمال الفنانة علا غانم هو فيلم «أولاد حريم كريم» من بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، وهنا داوود، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.. وهو الجزء الثانى من فيلم «حريم كريم» الذي عرض عام 2005، وشارك في الكثير من الفنانين ، وهما: ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين.

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