ربما ليس بالكثيرون هم من على علم أن زوجة الفنان المصري هشام إسماعيل الشهير بـ “فزاع” هي ممثلة مصرية معروفة، شيماء عبد القادر التي أطلت على المشاهدين من خلال عدة أعمال فنية أبرزها فيل فزاع ومسلسل سرايا عابدين و فيلم عسل أسود هي زوجة الفنان هشام اسماعيل وقد احتفلا بزفافهما في 2013 بعد عملهما معًا.

يُذكر عن الفنان هشام إسماعيل أنه عمل كهاوى تمثيل فى فرقة مسرحية هى (ستوديو 2000) بجانب عمله فى أحدى البنوك الشهيرة وعرض عدة مسرحيات بها، وبعد ذلك قدم مسرحية ”قهوة سادة” مع المخرج القدير ”خالد جلال” ، وبعد ذلك عرض له أعلان تلفزيونى فى رمضان 2008 وقد حقق بسببه شهرة كبيرة وكان كل ذلك بناء على أختيار المخرج المبدع ”جلال عرفة” له.

وبعدها أنطلق الفنان هشام إسماعيل في مسيرته الفنّية كمحترف عندما مثل فى فيلم (طير أنت) وقد أنهالت عليه العروض بعد النجاح الذى حققه فى الفيلم وبعد ذلك عرض له (فيلم السفاح – فيلم ابراهيم الابيض – فيلم تلك الأيام – فيلم عسل أبيض – فيلم الآنسة ماما – فيلم كلبى دليلى – فيلم فزاع وهى كانت أول بطوله له فى السينما وقد حاز على أعجاب الجمهور) ، وقد قدم عدة مسلسلات وست كوم وأشهرهم ( مسلسل الكبير أوى ) وقد عرف من خلال ذلك المسلسل أكثر.

ويُذكر عن الفنانة شيماء عبد القادر، أنها هى أيضًا قد بدأت مسيرتها الفنية من خلال مسرحية ”قهوة سادة“ ولكن ليست نفس السنه التى عرض بها زوجها، وكان بدايتها فى ست كوم ”أنا وبابا” ، وبعد ذلك عرض لها ( فيلم عسل أسود – فيلم سيما على بابا – فيلم تيتة رهيبة – فيلم الحرب العالمية التالتة) ومسلسلات مثل (مسلسل عريس دليفرى – مسلسل رقم مجهول – مسلسل سرايا عابدين).

صورة للفنان هشام إسماعيل وزوجته الفنانة شيماء عبد القادر من حفل زفافهما عام – (2013)

هشام إسماعيل وإبنته

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