كثيرا ما نسمع أن هذا الممثل من عائلة فنّية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني له أو لذويه بعد وفاته أنه من أقارب نجم مشهور. إذ يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم والفنانين ببعضم البعض، منهم من تم الكشف عنها في خلال لقاءات تلفزيونية، ومنهم من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها. في حياته أو حتى بعد وفاته.

ومن بين هؤلاء الفنان الراحل “عبد الوارث عسر” الذي حلّ أول أمس حفيده الفنان “محمد التاجي“، ضيفًا على “برنامج صاحبة السعادة“، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على dmc، حيث تحدث عن طبيعة علاقته بجده الفنان الراحل، مشيرًا إلــى أن جــده حــذره من إلصاق اسمه به، حتى يدخل مجال الفن، والتمثيل.

وقال: كنت لا أقول إني حفيد عبد الوارث عسر، لأنه طلب ذلك. وتابع مؤكدًا أن جده، منعه من التمثيل قائلا: “هو ماكنش عايزني أمثل، وقال لي لو عايز تمثل روح، ولكن لا تقول إنك حفيد عبد الوارث عسر، وإحنا كنا بنترعب منه، فضلت خايف طول عمري أقول إني حفيد عبد الوارث”.

الفنان الراحل “عبد الوارث عسر”

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وأضاف التاجي: حتى سنة 1986، تم عرض البشاير، ولقيت نفسي نجم بلا مناسبة، وحينها قلت إني حفيد عبد الوارث، لإني ماكنتش محتاج الصق اسمي به لكي أكون فنان.

وتحدث النجم المصري عن الكثير من الموضوعات، ومنها أعماله الفنية التي شارك فيها طوال مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه قدم أدوارًا مهمة.

وأشار محمد التاجي إلى أنه فاشل في الترويج أو التسويق لنفسه، حيث ينتظر أن يُعرض عليه الدور أو العمل الفني.

يُذكر عن الفنان “محمد التاجي” أنه عمل في المجال الفني منذ أواخر السبعينات، وذلك في عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون والمسرح، لكن كانت أغلب مشاركاته تليفزيونية، ومن أهمها: (هو وهي، بوابة الحلواني، لا، الزيني بركات، أبو ضحكة جنان). كمــا شارك في موسم مسلسلات رمضان 2021 من خلال “مسلسل لعبة نيوتن”.

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