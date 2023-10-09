يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة روبي، الـ42 فهي من مواليد 8 أكتوبر 1981، قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية والغنائية وحققت بهم نجاحًا كبيرًا.

وتزامنا مع تلك المناسبة، شاركت الفنانة روبي، منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

هدية روبي و”طوفان الأقصى”

وكتبت المصرية روبي عن طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية: “هدية عيد ميلادي كدة وصلت”.

منشور روبي على إنستجرام

وأمس السبت، أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

اجتياز الخط الدفاعي للعدو

وقالت المقاومة في بيان السبت: “إنه في ظل غطاء صاروخي مكثف، واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو؛ تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”.

أحدث أعمال روبي في السينما

وفي السينما، طرح للنجمة روبي مؤخرًا في دور العرض السينمائية فيلم “جروب الماميز” بمشاركة مجموعة من الفنانين

يُذكر أنّ فيلم «جروب الماميز»، من بطولة روبي، يسرا اللوزي، ودارين حداد، ومحمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من تأليف غادة عبدالعال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث فيلم «جروب الماميز»، في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهنّ أزمة في التعامل مع أبنائهنّ في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررنّ الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهنّ.

دويتو روبي مع أحمد سعد

تستمر أغنية «ياليالي» للفنان أحمد سعد، والفنانة روبي في تحقيق النجاح ونسب المشاهدة العالية عبر موقع «يوتيوب»، ومنصات الموسيقي المختلفة.

وتحتل أغنية «يا ليالي» المركز الأول على موقع الفيديوهات «يوتيوب» للأكثر استماعا، إذ حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال 9 أيام فقط من طرحها.

أغنية «يا ليالي» من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيي، وتوزيع موسيقي احمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، ميكس وماسترهاني محروس.

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