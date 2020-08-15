ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة بصور لنجم الموسم الأول من “ذا فويس كيدز” عام 2016، الطفل السوري ​”زين عبيد” من فريق نانسي عجرم​​، حيث أن تلك الصور أثارت جدلاً كبيراً بين المتابعين، بسبب التغيّر الكبير في شكله بعد ظهوره بنحافة مفرطة غير معتادة أظهرت خسارته الكبيرة للوزن.

واستعرض زين عبيد نحافته الملحوظة من خلال عدة صور نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، تكشف كيف تحول شكل جسمه تماماً، ليؤثر الأمر بشكل ملحوظ على ملامحه التي اختلفت بشكل كامل، فلم يعد بالشكل أو الهيئة التي عرفه به الجمهور، إلى جانب أنه ودع الطفولة تماماً وأصبح شاباً رشيقاً.

وكان زين عبيد قد كشف العام الماضي أنه خضع لعملية تكميم المعدة من أجل التخلص من الوزن الزائد بعد الشهرة رغم أنه لم يتخط حينها عامه الـ16. وبالفعل نجح في ذلك حيث أنه استطاع أن يتخلص من 30 كيلوجرامات زائدة من وزنه،

يُشار إلي أن الطفل زين عبيد نال شهرته من اشتراكه في الموسم الأول من برنامج “ذا فويس كيدز” عام 2016، ووصل إلى نهائيات البرنامج بالفعل ضمن فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، واستطاع زين عبيد أن يخطف الأضواء خلال وجوده في برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس كيدز”، نظراً لجمال صوته وخفة دمه التي خطفت قلوب الجميع.