نشرت الفنانة هدى الإتربي عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة من أحدث ظهور لها .

إطلالة هدى الإتربي

تألقت هدى باستايل مميز خطف الأنظار لجمالها وأناقتها، فارتدت بنطلون جلد اسود وبليزر من نفس اللون، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة ناعمة وبسيطة.

ومن الناحية الجمالية فظهرت هدى بملامح متغيرة، وظن البعض أن ملامحها تغيرت بسبب إجراء عمليات تجميل، لكن اتضح أن سبب التغيير هو استخدام المكياج بطريقة مختلفة ومميزة.

من هي هدى الإتربي؟

هدى الإتربي (وُلدت عام 1989) هي ممثلة مصرية، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعملت في أحد البنوك لنحو ثلاث سنوات. درست التمثيل في ورش خاصة لعدة أشهر، وأول تجربة فنية لها كانت عام 2016 في فيلم قصير تم تصويره بكاميرا تليفون موبايل وشاركت بتجربتها الأولى في مسابقة مهرجان دبي للأفلام القصيرة.

بدأت هدى الإتربي مشوارها الفني في مصر بفيلم علي بابا عام ٢٠١٨ ثم توالت الأعمال بعده منها مسلسل “الزوجة الـ18″، والجزء الثالث من مسلسل “كلبش 3″، ومسلسل طلعت روحي غيرها

آخر أعمال هدى الإتربي

يذكر أن عرض مؤخرًا لهدي الأتربي داخل السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٣ مسلسل ضرب نار .

شارك في بطولة مسلسل ضرب نار عدد كبير النجوم ومنهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى .

تدور أحداث مسلسل حول مُهرة الفتاة الشعبية من شبرا، وجابر أبو شديد، القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا وتتوالي الأحداث بعد ذلك .

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