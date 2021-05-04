أعلنت الفنانة الكويتية “إلهام الفضالة” عن رفضها دخول بناتها مجال التمثيل مؤكدة أن هذا الرفض تام، وفي الوقت نفسه عبرت عن رأيها حول ثنائيات المشاهير على السوشيال ميديا ومشاركتهم بعض الأمور الخاصة بهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت الفضالة في تصريحات تلفزيونية أن بناتها لا يفضلن دخول عالم التمثيل، مشيرة إلى أنها كأمّ لا يمكنها أن تتحمل تعرضهن لأي انتقاد جارح أو شائعات سخيفة ومزعجة، موضحة أن كل الشائعات والانتقادات القاسية التي توجه لها تزعج بالدرجة الأولى والدتها وهي لا تريد أن تعيش هذا الشعور.

وأضافت أنها تفضل أن يكملن دراستهن ويتزوجن، وبعد ذلك من الممكن أن تترك لهن حرية الاختيار، مؤكدة أن بناتها لا يشبهنها في الطباع مطلقًا.



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ورداً على ما قاله المنتج الكويتي “باسم عبدالأمير “حول أجرها في الأعمال الدرامية والذي يصل إلى 70 ألف دنيار، أكدت أن الرقم صحيح ولكنها لم تكن تريد نشره “لأنه سيفتح عليها أعين الحاسدين”، بحد تعبيرها.

وعن رأيها في اعتماد أغلب مشاهير المتزوجين “الكابلز” على السوشيال ميديا، أكدت أن هناك الكثير من أمورها الشخصية والخاصة والعائلية التي لا يمكن أن تنشرها وتعرضها للجمهور، لأن الخصوصية لن تفيدهم، بل اكتفي بنشر “سفراتي، ملابسي، والامور التي يحبها الجمهور”.



فقالت موضحة: “هناك أمور تقدرين تشاركين الناس فيها ولكن في أمور لا استطيع ما اشارك الناس فيها لأنها أشياء خاصة تخص بيتي لكن أقدر أشاركهم في أشياء عادية لبسي ومكياجي حتى نستفيد نحن من بعض، أنا اتابع بعض الفاشنيستات واستفيد منهم”.

يُذكر أنه يعرض حاليًا “مسلسل أمينة حاف” لـ ألهام الفضالة وهو من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.

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