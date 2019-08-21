لهذا السبب المفاجئ.. مشاعل الشحي تنزع حجابها في مكان عام

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه الفنانة الإماراتية ​مشاعل الشحي​ وهي تجلس مع زوجها الفنان ​أحمد خميس​ في احد المطاعم.

وخلال التقاط احمد فيديو لزوجته انتبه الى وجود حشرة على غطاء رأس زوجته عندها خافت مشاعل وطلبت منه ان يقول لها عن مكانها لكي تنزعها إلا أنه واصل التصوير ولم يقم بمساعدتها فنزعت جزء كبير من حجاب لتتخلص من الحشرة دون ان تنتبه انها لا زالت في مكان عام وان زوجها يصورها.

وعلى الرغم من هذا الموقف نشر احمد الفيديو الذي تسرب الى المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.