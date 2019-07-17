لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها!

وصلت الممثلة السّورية، لورا أبو أسعد، متأخّرةً إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا إنستغرام، بعد غيابِ 7 سنوات عن السّاحة الفنية.

أبو أسعد قرّرت العودة من خلال صفحاتٍ خاصةٍ بها، على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت في فيديو نشرته على إنستغرام: “إنشالله كون قد هالخطوة”.

إحساس الأمومة، هو ما دفع لورا أبو أسعد، للغياب عن التواجد الدرامي خلال الفترة الماضية، إضافةً الى عوامل أخرى، منها قلة الأدوار الجيدة، التي عُرضت عليها في الفترة الماضية.

يُشار إلى أن النجمة السوريّة، بالاضافة لعملها في الدراما السّورية، كانت أولى اللواتي أسهمن بخلق ونشر الدراما التركيّة المدبلجة “فردوس للإنتاج الفني”، فشاركت في أداء دور صوت النجمة التركية، سونغول أودان، الشهيرة بـ “نور” في مسلسل نور، وكذلك قامت بدور “ايبروا” زوجة مراد علمدار في مسلسل “وادي الذئاب، وصوت “عيشة” في المسلسل التركي الشهير “إيزيل”.