لوسي تنشر للمرة الأولى صورة لنجلها.. شاهدوا هل يشبهها!

نشرت الفنانة لوسي على حسابها الخاص بإنستغرام، صورة لنجلها الوحيد فتحي، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> الله يحميك يافتحي😍 A post shared by Lucy (@lucyegofficial) on Aug 27, 2019 at 10:48am PDT



ولفت الشاب الانظار بالشبه الزبير بينه وبين والدته لناحية الملامح، وعلقت لوسي على الصورة قائلة: “الله يحميك يا فتحي”، لتتلقى عدة تعليقات من متابعيها تدعو لنجلها بأن يحفظه الله، وينجح في حياته.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لوسي هو مسلسل “البيت الكبير”، وشاركها في بطولته سوسن بدر، داليا مصطفى، عبير صبري، مجدي كامل، هادي الجيار، طارق صبري، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.